Mike Malone: "Ha sido una victoria de equipo pero no estamos satisfechos"

Miami (EE.UU.), 9 jun. Los Denver Nuggets acarician el título de la NBA pero su entrenador, Mike Malone, insistió este viernes en que no se pueden dormir en los laureles y en que deben continuar trabajando a pleno rendimiento.

"Ha sido verdaderamente una victoria de equipo pero no estamos satisfechos. Vamos a casa. Sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer y vamos a ir cuarto a cuarto", dijo en una rueda de prensa.

"No hemos hecho nada todavía. Lo primero que le dije a mis jugadores (tras el encuentro) es que no lo vamos a celebrar. Ha sido una buena victoria, hemos hecho nuestro trabajo. Pero no vamos a celebrar como si hubiéramos hecho algo. Vamos a ir a casa y a apagar la televisión y la radio, no leer los periódicos y no escuchar a nadie que nos diga lo grandes que somos porque todavía no hemos hecho una maldita cosa", añadió.

Los Nuggets se colocaron este viernes a solo una victoria del primer anillo de la NBA de su historia tras ganar de nuevo en Miami a los Heat (95-108, 1-3 en la serie).

Aaron Gordon (27 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias), Nikola Jokic (23 puntos y 12 rebotes), Jamal Murray (15 puntos y 12 asistencias) y Bruce Brown (21 puntos, 11 de ellos en el último cuarto) fueron los más destacados de unos Nuggets que el lunes tendrán la opción de cerrar las Finales en Denver.

Solo en una de las 36 veces que hubo un 3-1 en las Finales se dio una remontada del equipo que iba por debajo, una proeza que firmaron los Cleveland Cavaliers de LeBron James en 2016 ante los Golden State Warriors.

Malone aplaudió especialmente a los jugadores "que dieron un paso adelante" en el último cuarto cuando Jokic se tuvo que ir al banquillo con cinco faltas y los Heat se pusieron a solo 5 puntos con un parcial de 8-0.

"Habitualmente en la temporada regular, cuando Nikola salía las cosas eran un poco caóticas. Pero no puedo decir lo mismo ni de esta noche ni de estos playoff. Los minutos sin Nikola han ido realmente bien", argumentó.

El técnico destacó que Brown estuvo "increíble" e "impresionante" en el cuarto periodo y señaló que "una de las mejores estadísticas de la noche fueron las 12 asistencias sin pérdidas de balón de Murray".

Malone también dedicó unas palabras especiales a la "enorme noche" de Gordon.

"Metiendo triples, yendo a la línea de personal, defendiendo a un alto nivel. Aaron lo hizo todo para nosotros (...). No podría estar más orgulloso de su impacto en todas partes esta noche", aseguró. EFE

