Familia del actor Mike Batayeh confirma que su muerte se produjo por un paro cardíaco

Los Ángeles (EE.UU.), 9 jun. El actor y cómico Mike Batayeh, conocido sobre todo por su papel de Dennis Markowski en la exitosa serie "Breaking Bad", falleció a los 52 años de un paro cardíaco, anunció su familia este viernes en un comunicado.

El deceso, que se produjo el pasado 1 de junio mientras el intérprete dormía en su casa ubicada en el estado de Michigan (EE.UU.), sorprendió a sus allegados porque no tenía un historial clínico previo relacionado con problemas de corazón.

"Mis hermanas y yo anunciamos con gran tristeza y pesar el fallecimiento de nuestro querido hermano (...) Se echará de menos su gran capacidad para llevar la risa y la alegría a tantos", informó la familia.

Está previsto que su funeral se celebre el próximo viernes en la ciudad de Plymouth, Michigan.

Batayeh protagonizó tres episodios de la serie "Breaking Bad" en 2011 y 2012 interpretando el papel de Dennis Markowski, gerente de la Lavandería Brillante que funcionaba como laboratorio de metanfetamina para Walter White (encarnado por Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul).

Otros títulos televisivos en los que se prodigó a lo largo de su carrera incluyen apariciones en "CSI: Miami", "The Bernie Mac Show" o "It's Always Sunny in Philadelphia", entre muchos otros.

Además, coprotagonizó películas como "American Dreamz", "Don't Mess with the Zohan" o "Detroit Unleaded".

En cuanto a su faceta como comediante, fue pionero actuando en países de Oriente Próximo como Egipto, Líbano o Jordania y se labró una reputada carrera en destacados clubes de Nueva York y Los Ángeles. EFE

