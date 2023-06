Tres protagonistas de una crisis de Gobierno en la que pone el ojo la Fiscalía colombiana

Bogotá, 9 jun. La exjefa de Gabinete Laura Sarabia y el exembajador en Venezuela Armando Benedetti pasaron de ser un dúo de la más absoluta confianza del presidente colombiano, Gustavo Petro, a ser los protagonistas de la crisis que vive el primer Gobierno de izquierda del país, en la cual ha puesto el ojo la Fiscalía.

El caso es una mezcla de acusaciones, celos por el poder y malquerencias entre funcionarios, una tormenta que comenzó por un robo de dinero en casa de Sarabia, siguió como denuncia por presunto abuso de poder e interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, la niñera sospechosa del hurto, y llegó a investigación de la campaña presidencial.

Benedetti, que fue quien presentó a Sarabia a Petro, apareció en el escándalo como la supuesta fuente que reveló a la prensa el lío de la entonces jefa de Gabinete, y ambos acabaron fuera del Gobierno.

Estos son los protagonistas:

ARMANDO BENEDETTI

Su nombre está vinculado a tres de los cuatro Gobiernos que ha tenido Colombia en los últimos 21 años en los que ha sido una veleta al ritmo de los cambios políticos.

Periodista metido a la política, fue de los primeros barones electorales ajenos a la izquierda en apoyar la aspiración presidencial de Petro en 2022.

Su caudal electoral en la costa atlántica, especialmente en Barranquilla, y sus relaciones con poderes regionales fueron fundamentales para que Petro ganara la Presidencia.

Eso le valió ser nombrado embajador de Colombia en Venezuela, tras una ruptura de relaciones de tres años y medio, pero su ambición de poder le llevó a pedir cargos de mayor figuración en Bogotá por lo que acabó enfrentado con Sarabia.

Tras dejar la embajada, Benedetti ganó más notoriedad luego de que la revista Semana publicara unos audios en los que el político no ahorraba vulgaridades y ofensas contra Sarabia y Petro por el trato recibido e incluso amenazó con revelar supuestas irregularidades en la financiación de la pasada campaña presidencial.

En uno de los audios enviados a Sarabia, reclamó mejor trato del Gobierno alegando que él gestionó 15.000 millones de pesos (unos 3,4 millones de dólares o 3,1 millones de euros al cambio de hoy) para la campaña de Petro y dijo que si cuenta quienes la financiaron en la costa atlántica, "nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos".

Con base en esas declaraciones, la Fiscalía dijo hoy que tiene una investigación "enfocada a determinar si se cometieron delitos relacionados con la posible financiación ilegal de la campaña electoral del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego".

Benedetti ha reconocido que tiene problemas con el alcohol y las drogas e incluso el canciller Álvaro Leyva, cuestionó la veracidad de lo que dice al afirmar: "¿A Benedetti cómo se le puede creer? Él mismo dice 'yo soy un drogadicto".

LAURA SARABIA

De 29 años, era la mano derecha de Petro en el Gobierno. Estudió ciencias políticas y en el centro de pensamiento del Partido de la U conoció a Benedetti, quien la llevó a trabajar con él en el Senado.

Llegó a Petro recomendada por Benedetti. Su capacidad de gestión y organización hicieron que éste la contratara como su asistente en la campaña y luego en la Presidencia, como jefa de Gabinete.

Su figura comenzó a empañarse luego de que Semana publicó la denuncia de que su niñera, Marelbys Meza, de que fue acusada en enero pasado de hurtar de casa de Sarabia un maletín con una suma no precisada de dinero.

Meza fue llevada a una dependencia de la Casa de Nariño, sede presidencial, para ser interrogada y sometida a pruebas polígrafo sin una orden judicial, y luego se descubrió que su teléfono fue interceptado ilegalmente.

Esa denuncia debilitó su posición en el Gobierno y el pasado 2 de junio presentó su renuncia casi en simultánea con la de Benedetti.

MARELBYS MEZA

Su nombre salió a flote cuando reveló el abuso de poder del que fue víctima cuando se denunció el robo de dinero en casa de Sarabia.

Meza, que había trabajado antes en casa de Benedetti que fue quien la recomendó a Sarabia, contó a Semana que cuando fue interrogada en la dependencia presidencial se sintió "secuestrada" porque la despojaron de su teléfono móvil y también la acusaron de "ladrona" sin existir pruebas.

La niñera fue protagonista de un video en la campaña de Petro, quien se ha referido a ella de forma especial: "La he conocido en medio de mi campaña, siempre me ha abrazado con cariño casi que maternal. Así que ella no tiene nada que temer de mi Gobierno, porque es nuestra amiga". EFE

