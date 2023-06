Jartum declara "persona non grata" al enviado especial de la ONU en Sudán

Jartum, 9 jun. El Gobierno sudanés declaró hoy al enviado especial de la ONU en Sudán, Volker Perthes, como "persona non grata" y lo ha notificado al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, semanas después de que el presidente del Consejo Soberano sudanés, el general Abdelfatah al Burhan, pidiera su deportación.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que el Gobierno sudanés ha notificado oficialmente al secretario general de Naciones Unidas declarar al señor Volker Perthes, representante del secretario general de Naciones Unidas y jefe de la misión UNITAMS, como persona non grata, desde la fecha de hoy", dijo escuetamente el ministerio, sin dar el motivo de esta designación.

Hasta el momento, la misión de la ONU no ha reaccionado ante esta información, aunque la ONU ha recordado en varias ocasiones que la doctrina de "persona non grata" no se aplica al personal de las Naciones Unidas.

"Como se describe en la Convención de Viena sobre Relaciones Internacionales de 1961, la doctrina se aplica a los agentes diplomáticos que están acreditados por un Estado ante el otro en el marco de sus relaciones bilaterales. Las Naciones Unidas no son un Estado y su personal no está acreditado ante los Estados donde está desplegado, sino que trabaja bajo la responsabilidad exclusiva del secretario general", apunta la ONU en su web.

Guterres dijo el pasado 26 de mayo estar "conmocionado" por la carta que recibió de Al Burhan, el líder militar que se enfrenta con los paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) desde el pasado 15 de abril en uno de los peores conflictos que vive Sudán en su historia reciente, en la que pedía la deportación de Perthes.

Al Burhan dijo entonces que el motivo de la petición para su deportación era por "desinformar" sobre un posible consenso sobre el acuerdo marco, y le pidió que elija "una alternativa".

La carta de Al Burhan fue filtrada por el Consejo Soberano sudanés, y en ella señala que Perthes había dado "una impresión negativa del papel y la imparcialidad de la organización internacional" por "practicar la desinformación en sus informes al afirmar que había un consenso sobre el acuerdo marco".

Las partes sellaron en diciembre pasado un acuerdo marco para sentar las bases, de manera preliminar, de una transición democrática en el país y la retirada de los militares del poder, si bien el principal escollo fue la integración del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido en el Ejército regular y la rivalidad entre ambos líderes, que hizo estallar el conflicto que ha provocado ya alrededor de 850 muertos.

Tras la primera semana de conflicto, Perthes fue evacuado a la ciudad de Port Sudan, en el este del país, por precaución junto a otras 1.200 personas -744 trabajadores de la ONU y sus familias, más miembros de diversas ONG- que fueron trasladados desde Jartum a esa urbe, donde la situación se mantiene en relativa calma.EFE

az-ijm/pi