Von der Leyen, Rutte y Meloni viajan juntos a Túnez para avanzar en un futuro acuerdo

Bruselas, 8 jun. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará el próximo domingo a Túnez, acompañada de los primeros ministros de Países Bajos e Italia, Mark Rutte y Giorgia Meloni, para abordar las distintas facetas de la relación bilateral y un amplio futuro acuerdo en un momento en que la migración desde ese país hacía la Unión Europea ha aumentado.

Los tres dirigentes europeos se reunirán con el presidente del país norteafricano, Kais Said, y "las conversaciones se centrarán en la relación bilateral entre la Unión Europea y Túnez", anunció hoy el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer.

"Un acuerdo de cooperación en materia de economía, energía y migración centrará las conversaciones", añadió.

Ahora bien, "el hecho de que haya el viaje no significa que haya un acuerdo con Túnez", sino que con el presidente tunecino "habrá una discusión sobre los diversos aspectos" de las relaciones y la cooperación entre la UE y Túnez, precisó el portavoz del Ejecutivo comunitario.

No obstante, destacó que "hay un diálogo constructivo" sobre Túnez y así lo demuestra, dijo, "el hecho de que la presidenta Von der Leyen estará con Meloni" en este viaje.

"El hecho de que la presidenta de la Comisión vaya a Túnez acompañada de estos dos jefes de gobierno que he mencionado es en sí mismo una señal de que se está entablando un diálogo constructivo con las autoridades italianas", incidió Mamer.

Y, a renglón seguido, advirtió: "No he dicho que se vaya a llegar a un acuerdo durante este viaje. He dicho que las conversaciones sobre un acuerdo estarían en el centro de este viaje".

"Evidentemente, nuestras relaciones bilaterales con Túnez son antiguas y muy estrechas. En efecto, estas relaciones tienen toda una serie de dimensiones. El objetivo de este viaje es precisamente poder abordar las distintas facetas de nuestra relación bilateral con Túnez en un marco bien estructurado, que es el del acuerdo que he mencionado en mi anuncio", clarificó el portavoz comunitario.

Meloni realizó el martes pasado una breve visita de cuatro horas a Túnez para abordar con Said dos temas que apremian a su Ejecutivo: el repunte de llegadas de migrantes a sus costas durante este último año y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir un nuevo préstamo de 1.900 millones de dólares.

La dirigente italiana defendió entonces un apoyo "total" y "pragmático" al presidente tunecino, que incluye el ámbito de la lucha contra la migración irregular así como financiación y oportunidades "importantes" sobre las que está trabajando Bruselas, y adelantó que regresaría "pronto" al país junto a Von der Leyen.

Según datos del Gobierno italiano, durante los cinco primeros meses de 2023 llegaron a sus costas cerca de 50.000 personas- un 155% más que durante el mismo periodo del año pasado- de las cuales más de la mitad partieron desde Túnez.

Ese aumento de la migración está en parte espoleada por la crisis que sufre el país norteafricano. EFE

cat/alf