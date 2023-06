Promesas de cambio en el laboratorio del nacionalismo hindú tras unas elecciones cruciales

David Asta Alares

Nueva Delhi, 8 jun. Desde perseguir a grupos radicales hindúes si "violan la ley" a una propuesta para eliminar el veto al sacrificio de vacas, consideradas sagradas para esta religión mayoritaria en la India, un reciente cambio de poder en el estado sureño de Karnataka promete reformas en una región considerada como el laboratorio de pruebas del nacionalismo hinduista.

El partido Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro, Narendra Modi, sufrió el pasado mayo una aparatosa derrota en Karnataka tras cinco años en el poder, perdiendo frente al Partido del Congreso (INC) de la dinastía Nehru-Gandhi el único estado en el sur de la India bajo su control.

El INC, principal formación de la oposición a nivel nacional pero en horas bajas desde su batacazo electoral en las elecciones generales de 2019, se ha propuesto desmantelar algunas de las medidas más polémicas del nacionalismo hindú, empezando por una rigurosa ley de 2020 que prohíbe el sacrificio de vacas.

¿POR QUÉ NO SACRIFICAR VACAS?

"Lo que hizo el BJP fue permitir el sacrificio de toros y búfalos, pero prohibió el sacrificio de vacas... si los toros y los búfalos pueden ser sacrificados, ¿por qué no las vacas?", se preguntó durante una interacción con periodistas el ministro de Ganadería regional, K. Venkatesh, la semana pasada.

El nuevo jefe de Gobierno de Karnataka, Siddaramaiah, dijo por su parte el pasado lunes que su gabinete considerará revocar una ley que pone la carga de mantener ganado que ya no es productivo sobre los granjeros.

La ley india de 1964 sí prohibía matar a vacas, pero establecía excepciones para ganado mayor de diez años u otros supuestos. Sin embargo, el auge del nacionalismo hindú, con la llegada al poder de Modi en 2014, ha hecho que los estados controlados por el BJP adopten leyes progresivamente más restrictivas.

También atrajo titulares la promesa del INC de Karnataka, durante la campaña electoral, de prohibir grupos "si perturban la paz" como el radical hindú Bajrang Dal o el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), este último considerado como el padre ideológico del partido de Modi.

El tono abiertamente beligerante contra el nacionalismo hindú, que los partidos de la oposición evitan confrontar directamente por temor a perder votos de la mayoría hindú, ha desatado protestas entre el propio BJP.

Especialmente en lo referente al sacrificio de vacas, un asunto que sacó a las calles el pasado lunes y martes a seguidores del BJP.

"No vamos a permitir que el Gobierno del (Partido del) Congreso retire la ley contra el sacrificio de vacas (...) intensificaremos nuestras protestas si el Gobierno no cambia de planes", dijo el secretario general del BJP en Karnataka, N. Ravikumar, en declaraciones recogidas por el diario The Hindu.

EL LABORATORIO DEL NACIONALISMO HINDÚ

El cambio de rumbo en el estado sureño es significativo porque Karnataka ha sido el banco de pruebas del nacionalismo hindú, explicó a EFE Mujibur Rehman, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Jamia Milia Islamia de Nueva Delhi.

La promulgación de leyes que castigan las conversiones forzosas en el marco de matrimonios interreligiosos, impulsada por la teoría conspirativa de la "yihad del amor" que acusa a los hombres musulmanes de engañar a mujeres hindúes para convertirlas al islam, o la prohibición del velo islámico en las escuelas son para Rehman algunos ejemplos.

"Estas políticas del BJP han servido para atacar a las minorías", dijo el profesor, y en el caso del sacrificio de vacas impacta "básicamente a los musulmanes".

La proliferación tras la victoria de las elecciones generales por el BJP de 2014 de los denominados "vigilantes de vacas", grupos de extremistas hinduistas que atacan a personas por supuestamente transportar vacas o carne de vaca, son una de las consecuencias de las políticas, dijo.

Rehman mostró sin embargo sus dudas a la hora de leer la victoria del opositor Partido del Congreso en la región, una de las más ricas del país y centro tecnológico de la India, en clave nacional de cara a los comicios generales de 2024.

"Lo que ha hecho ha sido alentar al Partido del Congreso a ser más activo y optimista, pero no creo que vaya a impactar mucho las elecciones nacionales", dijo. EFE

daa/mvg/jac