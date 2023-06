Líder industrial pide a México impulsar autos con hidrógeno además de eléctricos

Monterrey (México), 8 jun. La movilidad del futuro no solo contempla los vehículos eléctricos sino también unidades propulsadas por hidrógeno, consideró Bernd Rohde, director general de Italian German Exhibition Company, encargado de la organización del foro "America's Mobility of the Future".

“Para unidades de carga más pesadas, (como) tractocamiones, trenes, barcos, navieras, para ellos, yo creo que el hidrógeno pudiera ser a mediano plazo o a corto plazo una solución más adecuada que la electromovilidad”, expuso a EFE.

Rohde, encargado de organizar los principales encuentros industriales en México, hizo estas declaraciones tras el primer "America's Mobility of the Future", que reunió a empresarios interesados en impulsar la industria de autos eléctricos en Nuevo León, estado del norte de México.

La región acapara las miradas internacionales desde el anuncio en febrero de la empresa Tesla, que abrirá en el estado su tercera fábrica de autos eléctricos fuera de Estados Unidos y la primera en Latinoamérica con la expectativa de producir 1 millón de vehículos eléctricos al año.

Pero Rohde también destacó la oportunidad del hidrógeno, al señalar que tendría que explorarse como posibilidad para la movilidad en México.

“A mediano plazo, a lo mejor el tema del hidrógeno y las celdas de hidrógeno, y sobre todo el hidrógeno verde pudieran ser una mejor solución”, puntualizó.

Explicó que, por ejemplo, un tractocamión de doble remolque con las baterías eléctricas necesarias para la carga pesada incrementaría su peso en seis toneladas.

“Entonces eso nos indica que el vehículo tiene que transportar seis toneladas de batería, todo el tiempo, de un lugar a otro, lo que reduce la carga útil del vehículo en seis toneladas”, precisó.

Sobre "America's Mobility of the Future", que se realizó en el Centro Internacional de Negocios (Cintermex) de Monterrey, capital de Nuevo León, destacó que fue el primero en su tipo en Latinoamérica.

Estimó un crecimiento del 50 % para el año próximo "tanto en la cantidad de expositores como en el área de exposición”.

“Ya existen planes para una segunda edición, ayer el gobernador (Samuel García) lo dio a conocer. Queremos repetir este evento año con año”, dijo Rohde.

Mencionó que ya hay una cantidad "importante" de expositores interesados en la edición del año entrante.

“Queremos crecer, la verdad es que se nos acercaron muchas personas que querían traer vehículos, pero no se pudo este año porque estamos en un segundo piso, pero el año que entra lo haremos en la planta baja para tener una muestra de vehículos eléctricos y soluciones eléctricas”, adelantó.

Añadió que también se incluirán el patín eléctrico, la bicicleta eléctrica, el auto de carga ligera para distribución en las ciudades, entre otros.

“Este año tuvimos casi 50 expositores. Fue muy buen comienzo, pero yo creo que el potencial es enorme”, sostuvo. EFE

agc/ppc/jrh

(foto)