Jueves, 8 de junio de 2023 (22.00 GMT)

Seis heridos, cinco de ellos muy graves, en un ataque contra niños que conmociona Francia

París. Cuatro niños y un adulto se encuentran muy graves y otro adulto menos grave tras un ataque con arma blanca ocurrido en un parque infantil ocurrido en la ciudad turística alpina francesa de Annecy. Entre los niños -que tienen entre 22 meses y tres años- hay una pequeña británica, otro neerlandés y dos hermanos, según las autoridades, que han descartado que este ataque responda a un móvil terrorista. "No hay por el momento elementos que puedan indicar que haya una motivación terrorista", afirmó la fiscal de Annecy, Lisa Bonet-Mathis.

NORTEAMÉRICA INCENDIOS

El humo asfixia el noreste de Estados Unidos, con millones de ciudadanos en alerta por la mala calidad del aire

Washington/Nueva York/Toronto. La bruma ocasionada por el humo procedente de unos 400 incendios repartidos en una extensa área de Canadá sigue expandiéndose por el noreste de Estados Unidos y la calidad del aire en ciudades como Washington y Nueva York continúa siendo insalubre, una situación que durará varios días y que ha cubierto ciudades como Washington DC o Nueva York. Millones de ciudadanos permanecen en alerta por el riesgo de inhalar aire potencialmente dañino procedente de los fuegos en Canadá, cuya nube de humo ha sido detectada incluso por los satélites de la NASA estadounidense.

UE MIGRACIÓN

Los países de la Unión Europea logran un acuerdo para reformar las normas de asilo

Luxemburgo. Los ministros del Interior de la Unión Europea (UE) lograron este jueves un acuerdo para reformar las normas de asilo del club comunitario, durante la reunión que celebran en Luxemburgo. En concreto, los países alcanzaron un pacto sobre el reglamento de gestión del asilo y la migración y sobre el reglamento de los procedimientos de asilo, dos elementos del Pacto de Migración y Asilo que la UE quiere haber concluido antes del final de la actual legislatura comunitaria, es decir, a más tardar en abril de 2024.

COLOMBIA PAZ

Posponen al viernes el cierre del ciclo de diálogos entre el Gobierno de Colombia y el ELN

La Habana. La clausura del tercer ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue pospuesta de este jueves al viernes para "ultimar detalles" del acuerdo y sus protocolos. "Hemos solicitado un día más (...) para ultimar los detalles de los textos de los Acuerdos de Cuba y sus respectivos protocolos", explicaron en un comunicado conjunto las delegaciones negociadoras de ambas partes. El anuncio se produjo apenas cuatro horas antes del momento previsto para el acto de clausura del tercer ciclo de los diálogos de paz, que se celebran en La Habana.

UCRANIA GUERRA

Ucrania retoma la iniciativa en el frente en medio del desastre por la destrucción de la presa

Moscú/Kiev. Ucrania retomó hoy la iniciativa en el frente, donde Rusia y medios occidentales informan sobre el comienzo de su contraofensiva, y también en la zona del desastre provocado por la destrucción de la presa de Kajovka, que hoy fue visitada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "La evacuación continúa. ¡Bajo el fuego! La artillería rusa continúa disparando, sin que importe nada. ¡Salvajes", manifestó Zelenski, quien volvió a calificar de "acto terrorista" ruso la destrucción de la central hidroeléctrica en el río Dniéper, que ha causado graves inundaciones. Rusia, cuyo territorio bajo su control resultó más afectado por las inundaciones, respondió ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya acusando a Kiev de volar la presa con "ataques de artillería".

Rusia eleva a siete los muertos por las inundaciones causadas por el colapso de la presa

Moscú. Las autoridades rusas elevaron hoy a siete el número de personas fallecidas por las inundaciones causadas en la región ucraniana de Jersón por la destrucción el martes de la presa de Kajovka, tras la muerte de dos personas más por un bombardeo ucraniano contra un punto de evacuación. "Bombardearon un punto de evacuación de civiles en Hola Pristan. Murieron dos personas, incluyendo una embarazada de 33 años. Otras dos personas resultaron heridas", informó en Telegram el gobernador interino impuesto por Rusia en Jersón, Vladímir Saldo. Este mismo jueves el alcalde de la ciudad de Nueva Kajovka, Vladímir Leontiev, informó de cinco ahogados.

RUSIA OPOSICIÓN

Rusia juzga a dirigente de la ONG Memorial, Nobel de la Paz 2022, aquien acusa de desacreditar al Ejército

Moscú. La Justicia rusa comenzó hoy el juicio contra Oleg Orlov, uno de los activistas de la organización de derechos humanos Memorial, galardonada con el Nobel de la Paz en 2022, por desacreditar al Ejército ruso en Ucrania. "La guerra sangrienta declarada por el régimen de Putin en Ucrania no sólo significa el asesinato masivo de personas, sino la destrucción de la infraestructura, la economía y los bienes culturales de ese extraordinario país", decía el artículo publicado por Orlov en la prensa francesa y colgado en noviembre de 2022 en Facebook. Ese es el motivo de la causa penal incoada en marzo contra el activista, que ya fue multado en dos ocasiones anteriores por otras acciones, por lo que ésta vez podría ser condenado a una pena de cárcel de hasta cinco años por reincidencia.

HAITÍ CRISIS

La OMS eleva a 45.000 los casos de cólera en Haití, con 700 muertes desde octubre

Ginebra. Al menos 45.000 personas se han contagiado de cólera en Haití y 700 han muerto desde el inicio del brote en octubre del pasado año, indicó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS), recordando que los problemas sanitarios son sólo parte de la grave crisis que sufre un país sacudido por la violencia. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró en conferencia de prensa que enfermedades y conflictos, unidos a los desastres naturales en un país recientemente sacudido por inundaciones y terremotos, han provocado que casi la mitad de la población haitiana, cercas de cinco millones, estén en peligro de sufrir niveles críticos de falta de alimentos.

CUBA CHINA

Cuba niega haber acordado con China la apertura de un centro de espionaje en la isla

La Habana. El Gobierno de Cuba negó este jueves de forma categórica la información del diario estadounidense The Wall Street Journal en el sentido de que La Habana había firmado un acuerdo con Pekín para permitir la instalación en su territorio de un gran centro secreto de espionaje. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, aseguró en una declaración pública que se trata de "informaciones infundadas", "calumnias" y "falacias" para justificar las sanciones de Estados Unidos contra Cuba y desestabilizar la isla.

AFGANISTÁN EXPLOSIÓN

Al menos once muertos y más de treinta heridos en una explosión en una mezquita en Afganistán

Kabul. Al menos once personas murieron y más de treinta resultaron heridas hoy en una explosión en una mezquita en el noreste de Afganistán, cuando se celebraba el funeral de un alto cargo talibán fallecido el pasado martes en un atentado, según informó en Twitter el portavoz del ministerio del Interior afgnao, Abdul Nafi Takor. La explosión ocurrió dentro de una mezquita de la ciudad de Faizabad, en el estado noroental de Badakhshan, cuando se celebraba el funeral del gobernador en funciones de la provincia Nisar Ahmad Ahmadi, víctima el pasado martes de un atentado suicida, explicó el agente.

RUANDA GENOCIDIO

Víctimas del genocidio de Ruanda demandan por más de 43.000 millones de dólares a Kabuga

Kigali. Ibuka, una organizaciónque aglutina a las asociaciones de supervivientes del genocidio que sacudió a Ruanda en 1994, presentó hoy una demanda contra el empresario Félicien Kabuga, acusado por su papel en la matanza, buscando una compensación equivalente a más de 40.000 millones de euros (43.000 millones de dólares) para las víctimas. "Esta demanda busca obtener una compensación equivalente al valor que los asesinados tendrían para los supervivientes y el valor real de la propiedad de los asesinados que fue destruida debido al rol de Kabuga en el genocidio contra los tutsis", detalla el texto de la querella.

EEUU TRUMP

Biden defiende la independencia del Departamento de Justicia en la investigación a Trump

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió este jueves la independencia del Departamento de Justicia a raíz de las informaciones de que la Fiscalía General habría notificado al expresidente Donald Trump que es objeto de una investigación penal por guardar documentos clasificados. "Nunca, ni una sola vez, le he sugerido al Departamento de Justicia lo que debería hacer o no sobre presentar o no presentar un cargo. Soy sincero", dijo Biden en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Rishi Sunak, en la Casa Blanca, cuando fue preguntado sobre la investigación a Trump. EFE

