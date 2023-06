El presidente de Uganda contrae la covid-19 pero la infección no reviste gravedad

Nairobi, 8 jun. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, de 78 años, ha contraído la covid-19 pero la infección no reviste gravedad, confirmó una alta funcionaria del Ministerio de Salud del país africano.

"El Presidente dio positivo por covid-19. Esto fue después de desarrollar síntomas leves similares a los de la gripe", afirmó la secretaria permanente del Ministerio de Salud, Diana Atwine, a última hora de ese miércoles en su cuenta de la red social Twitter.

"Sin embargo, goza de buena salud y continúa desempeñando sus funciones normalmente mientras se adhiere a los procedimientos operativos estándar", agregó Atwine.

Horas antes, Museveni pronunció el discurso sobre el estado de la nación ante el Parlamento y ya dio algunas pistas sobre su estado de salud.

"Esta mañana me sentía como si tuviera un resfriado. Me hice un test de coronavirus rápido y dio negativo. Me hice dos más para un análisis más profundo. Uno dio positivo y el otro, negativo. Por tanto, soy sospechoso de coronavirus mientras hablo", señaló el mandatario ante los legisladores.

En el apogeo de la pandemia, Uganda aplicó algunas de las medidas de contención más duras de África, que incluyeron toques de queda, cierre de empresas y escuelas y clausura de fronteras, hasta que el país se reabrió por completo en febrero de 2022.

Durante la pandemia, Museveni, que está vacunado contra la covid-19, aparecía en público usando una máscarilla y siempre mantuvo una distancia social durante sus funciones oficiales.

El presidente, que dirige el país con mano de hierro desde 1986, ha causado polémica recientemente por su aprobación de una ley antihomosexualidad que ha sido condenada por Occidente. EFE

pa/jac