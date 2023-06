Bruselas plantea un órgano para que sus instituciones se autoimpongan nuevas normas éticas

Bruselas, 8 jun. La Comisión Europea (CE) presentó este jueves un nuevo órgano que reunirá a todas las instituciones comunitarias para que acuerden nuevos mínimos de comportamiento ético de sus cargos políticos, desde los comisarios hasta los eurodiputados pasando por los magistrados del Tribunal de Justicia de la UE o los ministros de la presidencia de turno del Consejo.

Los cargos políticos que quedarán sujetos a las normas que consensúe el órgano serán los de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE, el Consejo Europeo, el Tribunal de Cuentas, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia, el Comité Europeo de las Regiones y el Comité Económico y Social, cada uno con estándares éticos propios y muy diversos.

En total, Bruselas calcula que las nuevas normas afectarán a unos 1.500 cargos nombrados políticamente entre las nueve instituciones; casi la mitad son los 705 eurodiputados del Parlamento Europeo.

El objetivo del órgano ético es reunir a un representante de cada institución junto a cinco expertos en el área de la transparencia para que, en un plazo de seis meses desde que se nombre a estos expertos, lleguen a unos nuevos estándares mínimos en ocho áreas, entre ellas los viajes y regalos pagados por terceros, la transparencia de las reuniones con grupos de presión o las puertas giratorias posmandato.

En el caso de las puertas giratorias, por ejemplo, la Comisión Europea aplica desde 2018 un periodo de dos años en el que sus comisarios tienen restricciones para asumir empleos que impliquen hacer 'lobby' a la propia Comisión.

Mientras, los eurodiputados acaban de rechazar inaugurar su política de puertas giratorias con un periodo de dos años y han puesto en marcha en su lugar uno de apenas de seis meses tras el final de su mandato, escaso si se tiene en cuenta que un nuevo Parlamento apenas está conformado seis meses después de que concluya la legislatura anterior.

"Este órgano tendrá que consensuar estándares comunes que se implementen dentro de los código éticos de cada institución. No habrá investigaciones de infracciones disciplinarias individuales", explicó la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová.

La Comisión defiende que los Tratados "no permiten más" que un acuerdo interinstitucional para abordar esta materia y que el nuevo órgano no podría atribuirse capacidad sancionadora porque otras instituciones podrían recurrirlo ante la Justicia europea, además de porque no quiere convertirse en un cuerpo policial.

"No podemos reinventar la rueda ni meternos en competencias de otras instituciones", afirma una fuente comunitaria. Para el Ejecutivo comunitario, el formato elegido debería ser suficiente porque cualquiera de los signatarios al acuerdo podría llevar a otra institución ante el TJUE, por incumplimiento de los estándares que se fijen o por no actuar de manera cooperativa al negociarlos.

Bruselas cree que los estándares, que confían estén listos antes de las próximas elecciones a la Eurocámara en junio de 2024, crearán "resistencia y dificultades" para muchas instituciones, ya que "todas" las implicadas van a tener que hacer algún tipo de cambio en sus marcos éticos. "Si no hubiera un problema, no estaríamos proponiendo algo así", apuntan.

Si se cumplen los plazos previstos, los representantes institucionales tendrían que tener su primera reunión a nivel política a principios de julio, nombrar a los cinco expertos antes de principios de octubre y presentar los estándares consensuados entre todas antes de abril de 2024, con la legislatura comunitaria a punto de expirar.

Por el momento, Bruselas defiende que todas las instituciones consultadas piensan que "el alcance de competencias es razonable", pero también espera una "discusión muy viva e interesante" para llegar a puntos en común a la hora de fijar mínimos comunes a nueve instituciones con culturas políticas muy diversas y con sedes en cuatro países diferentes.

"Es la típica propuesta en la que siempre habrá gente a la que le parezca demasiado y otra a la que no le parezca lo suficiente", reconoce una fuente comunitaria.

A la sombra del Catargate cuando están a punto de cumplirse seis meses del escándalo, las organizaciones y activistas por la transparencia y el control de los lobbies se han mostrado muy críticos con el formato propuesto de la Comisión para este órgano de ética.

"Sería maravilloso tener un órgano que cree estos altos estándares y todos los implementen, pero las instituciones (...) tienen que mejorar sus propios órganos éticos, que no haya solo autorregulación", dijo en una conferencia este martes la Defensora del Pueblo de la UE, Emily O'Reily. EFE

