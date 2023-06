Bruselas espera que los 27 recorran hoy últimos "metros" para acuerdo de migración y asilo

Luxemburgo, 8 jun. La comisaria europea de Interior, Ylva Johannson, se mostró este jueves optimista sobre la posibilidad de que los Veintisiete alcancen hoy un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo que el Ejecutivo comunitario presentó hace tres años, y que contempla que los Estados miembros puedan negarse a acoger en su territorio refugiados procedentes de otros países comunitarios si pagan una cantidad de dinero.

"Hace casi tres años que presenté esta enorme propuesta y ha sido un maratón (...) nos quedan quizá cien metros. Así que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo hoy. Creo que este será un momento muy importante y espero que los Estados miembros sean capaces de hacer estos últimos metros adicionales para llegar hoy a un acuerdo", afirmó Yohanssson a su llegada al Consejo de ministros de Interior que se celebra hoy en Luxemburgo.

Ese acuerdo puede ser posible gracias a que en materia de migración es suficiente con lograr el respaldo de una mayoría cualificada en la UE y "es lo que vamos a hacer hoy también", dijo la comisaria.

"Creo que tenemos una propuesta equilibrada sobre la mesa con mucho apoyo", constató Johannson, sin querer entrar a valorar la propuesta de la actual presidencia sueca del Consejo de la Unión Europea de que un país pueda negarse a acoger en su territorio refugiados procedentes de otros países comunitarios si pagan una cantidad de dinero.

Pero sí que quiso subrayar que "este acuerdo no es un juego de suma cero. No se trata de ganadores y perdedores", ya que "cuando trabajamos juntos para gestionar juntos la migración en la Unión Europea, todos salimos ganando (...) realmente podemos hacer frente a esto. Si no estamos unidos, todos perdemos".

Los Veintisiete intentarán, en concreto, pactar el reglamento de gestión del asilo y la migración y el reglamento de los procedimientos de asilo, dos elementos del Pacto de Migración y Asilo que la UE quiere haber concluido antes del final de la actual legislatura comunitaria, es decir, a más tardar en abril de 2024.

El reglamento de gestión del asilo y la migración está llamado a sustituir al reglamento de Dublín, que determina qué Estado miembro de la Unión es responsable de examinar una solicitud de asilo. También aspira a combinar la solidaridad entre países del club comunitario y la flexibilidad.

En este punto, la comisaria de Interior defendió que aumenten los retornos a sus países de origen de quienes no tengan derecho a protección internacional y que el proceso de evaluación sea "justo y rápido", ya que "no es justo dejar a la gente en el limbo a veces durante años".

La ministra sueca de Migración, Maria Malmer Stenergard, confió en que los ministros lleguen a un acuerdo sobre los aspectos centrales del paquete: la regulación de la gestión del asilo y la migración y la regulación de los procedimientos de asilo, a fin de tener una situación migratoria en Europa “más sostenible”.

“Si tiene que haber un acuerdo, es hoy. Estamos tan cerca que no hay razón aceptable para no recorrer el tramo final. Y nunca será más fácil”, afirmó.

Malmer Stenergard reconoció de hecho que “no es fácil” y reconoció la “particular” situación interna que tienen algunos países, “en muchos casos” con “un debate muy duro”.

“Pero es un buen paquete y lo responsable es acordarlo ahora para poder avanzar en unas negociaciones importantes con el Parlamento Europeo”, apuntó.

En el mismo sentido se expresaron los demás ministros que hablaron con la prensa a su llegada al consejo.

“Se trata de encontrar el mejor compromiso posible intentando comprender las dificultades de todos los Estados, los países de primera entrada como Italia, España Grecia, Malta o Chipre, o los países que acogen a muchas personas, como Francia o Bélgica”, comentó el titular de Interior francés, Gérald Darmanin.

Es un paquete global, “de firmeza y solidaridad”, añadió.

“Necesitamos un nuevo sistema de asilo en Europa con fronteras exteriores mejor controladas pero también con mas solidaridad entre los diferentes Estados miembros de la UE”, señaló, por su parte, la secretaria de Estado belga de Asilo y Migración, Nicole De Moor, para quien es necesario “un sistema mejor compartido y mejor controlado”. EFE

cat-rja-bfm/ig