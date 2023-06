Marcelo Ebrard, la proyección internacional del Gobierno de López Obrador

Juan Manuel Ramírez G.

Ciudad de México, 6 jun. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, uno de los más estrechos colaboradores del presidente, Andrés Manuel López Obrador, desde la Secretaría (Ministerio) de Relaciones Exteriores (SRE), se convirtió desde este martes en el primer político que de manera oficial levanta la mano para contender por una candidatura presidencial rumbo a la elección de 2024.

Ebrard, de 63 años, anunció este día que, para dedicar todos sus esfuerzos a esa candidatura por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado por López Obrador, el lunes 12 de junio dejará formalmente su cargo de jefe de la diplomacia mexicana.

El político, quien ha estado al frente de la SRE desde el inicio de la administración de López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, ha sido el escudero que más proyección exterior ha tenido junto al mandatario mexicano.

El manejo de la crisis comercial y migratoria entre México y Estados Unidos, su actuación en la pandemia para negociar las vacunas contra la covid-19 y distintos asuntos exteriores con países de América Latina y el mundo, han colocado a Ebrard en una posición de privilegio en la escena política mexicana.

Esas apariciones constantes le han otorgado desde el día uno del actual la etiqueta de "presidenciable".

"He resuelto y así se los transmito solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, con el propósito de dedicarme de lleno con alegría y resolución a defender el proyecto que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en todo el país", dijo Ebrard este martes al anunciar su decisión.

En diciembre de 2022, en una de sus conferencias matutinas diarias, el presidente López Obrador presentó a Ebrard y otros potenciales aspirantes presidenciales por Morena. Fue cuando prácticamente se abrió la carrera presidencial en la que la oposición mexicana pareciera no estar invitada.

EXPERTO, ESTRATEGA, DIPLOMÁTICO

"(Ebrard) Este señor es un experto, es un estratega, es un diplomático, pero no sólo eso, es un buen político, reconocido, y es mi hermano, como es mi hermano Adán (Augusto López, secretario de Gobernación) y mi hermana Claudia (Sheinbaum, alcaldesa de Ciudad de México)", expresó el mandatario reconociendo a Marcelo pero incluyendo a los otros dos fuertes candidatos.

No fueron elogios gratuitos, López Obrador ha contado en varias veces que en dos ocasiones importantes en su trayectoria recibió el respaldo de Ebrard, quien declinó a su favor en ambas.

La primera vez en el año 2000 en las elecciones para ser el jefe de Gobierno de Ciudad de México y la segunda en 2011 cuando disputaron la candidatura presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De ascendencia francesa, Ebrard ha prometido ser quien puede continuidad las políticas de López Obrador, quien le ha dado protagonismo importante sobre todo en el manejo de la relación con EEUU, el gran vecino de México.

"Me entusiasma y me enorgullezco ser parte de este gobierno y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto y, por eso, me separo del cargo y voy a encontrarme con la ciudadana y sus ciudadanos", añadió Ebrard, quien intentará replicar la estrategia de López Obrador al recorrer en un gira todo el país.

LARGA TRAYECTORIA

Ebrard, graduado como licenciado en Relaciones Internacionales y con estudios en Francia, comenzó a trabajar para la administración pública en la ciudad en 1985, el año del devastador terremoto que asoló la capital mexicana.

Entonces militaba en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde estuvo hasta 1995, cuando lo dejó junto con Manuel Camacho Solís (1946-2015), desengañado de la supuesta traición del tricolor a sus principios y a México, para fundar el Partido del Centro Democrático (PCD).

Fue en esta etapa cuando Ebrard se postuló a para ser el jefe de Gobierno de la capital mexicana para las elecciones de 2000, pero declinó su candidatura para apoyar a López Obrador y se sumó a su causa.

Ebrard hizo luego carrera política en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y desarrolló sus máximas responsabilidades a la sombra de López Obrador, con quien fue secretario de Seguridad Pública de 2002 a finales de 2004.

Posteriormente, fue jefe de Gobierno de Ciudad de México entre 2006 y 2012. En 2015 tuvo que salir del país y vivió en París durante la investigación abierta en su contra por anomalías en la Línea 12 del metro, obra construida en su administración.

Precisamente esa línea sufrió un colapso en mayo de 2021 ocasionando la muerte de 26 personas y dejando a más de 100 personas lesionadas. Esa tragedia provocó un sismo político que salpicó al propio Ebrard y a la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ambos aspirantes a la Presidencia en 2024. EFE

