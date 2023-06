Etcheverry: "Estas dos semanas cambian mi vida"

París, 7 jun. El argentino Tomás Etcheverry, eliminado en cuartos de final de Roland Garros por el alemán Alexnder Zverev, aseguró que su actuación en el Grand Slam parisino supera las expectativas y que "estas dos semanas cambian (su) vida".

"Creo que voy a ganar en confianza. Me preparé para intentar llegar a la segunda semana y lo he logrado. Me he sentido con posibilidades de ganar. Me voy con la cabeza alta, jugué a un nivel muy alto y si sigo a este nivel voy a lograr resultados, ojalá pueda tener otras oportunidades como esta", indicó el de La Plata.

El tenista, que hasta este año no había ganado un partido en un Grand Slam, dará un fuerte salto en el ránking, donde se situará en el puesto 31, lo que le abre las puertas de importantes torneos.

"También me sirvió para darme a conocer. La confianza de saber que puede tener resultados en torneos grandes siento que me va a cambiar la forma de encarar los partidos en el futuro", indicó.

Etcheverry afirmó que está dispuesto a sacar conclusiones de esta derrota para a prender en el futuro.

"Es mi primer año en el circuito grande, hace poco que entré. Quiero seguir jugando acá, agarrar más experiencia y encarar los momentos más importantes, que es lo que más tengo que aprender. Me voy con la sensación de que podía haber ganado y eso es muy importante", aseguró. EFE

