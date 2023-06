Centenares de peruanos recuerdan a muertos en las protestas durante el Día de la Bandera

Lima, 7 jun. Perú celebró este miércoles el Día Nacional de la Bandera, en recuerdo a la batalla de Arica de 1880, que estuvo marcado en algunos puntos del sur por protestas de ciudadanos que salieron a las calles con una versión de luto del emblema nacional en recuerdo a los muertos en la manifestaciones antigubernamentales.

Paralelamente a los actos de celebración militares por todo el país, se produjeron varias protestas, especialmente en el departamento de Puno, epicentro de las manifestaciones antigubernamentales, donde se mostraron banderas negras y blancas, a imitación del emblema peruano, y se izó la blanquiroja a media asta.

Estas marchas fueron especialmente numerosas en la capital regional de Puno, cuyo nombre es el mismo que el del departamento, donde la ceremonia militar no contó con la presencia de autoridades políticas.

En la ciudad de Juliaca, donde se produjo la jornada más sangrienta de las protestas, en la que fallecieron 18 manifestantes y un policía, hubo una gran marcha con multitud de banderas negras y fotos de los fallecidos en los enfrentamientos con las fuerzas del orden.

El Poder Judicial compartió en Twitter un mensaje en el que afirmó que para los actos "de menosprecio, usados en estampados de ropa o de otra manera (de) los símbolos de la patria o la imagen de los próceres y héroes", la ley prevé "pena privativa de libertad no mayor de un año o con prestación de servicio comunitario de 20 a 30 jornadas".

"Te podríamos mostrar ejemplos, pero los símbolos patrios se respetan", concluyó el breve comunicado que desató numerosas críticas en las redes sociales.

Por su parte, la presidente Dina Boluarte encabezó un acto militar celebrado en el distrito limeño de Pueblo Libre, en el que pidió "decir no a la violencia, no a los extremismos, no a la demagogia".

"Perú no quiere volver a las épocas oscuras que solo causaron dolor y sufrimiento. Perú solo quiere construir su futuro con fe, con optimismo y sobretodo esperanza. Para ello tenemos que estar despojados de diferencias ideológicas, políticas y cualquier otra índole. Hoy la única bandera es la de la salud, educación, inclusión social, democracia y patriotismo", subrayó.

Esta jornada conmemora la Batalla de Arica, que enfrentó en 1880 a las tropas peruanas contra las chilenas en la Guerra del Pacifico, y en el acto que presidió Boluarte contó con la presencia del ministro de Defensa, Jorge Chávez, y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, en un día en el que realizó la renovación del juramento de fidelidad a la bandera.

En su discurso, la mandataria señaló que hace unos meses la democracia del país "recibió una embestida y fue atacada" por un golpe de Estado que "fue un zarpazo planificado por diversos actores", y que los peruanos esperan que la Justicia investigue y sancione a los responsables para "sentar un precedente".

Habló de la bandera nacional como un símbolo que une al pueblo y que no hay "nada más elevado, excelso ni grandioso" que defenderla, puesto que esta es la muestra de integridad de la patria.

Por otro lado, en el día en el que Boluarte cumple seis meses en el cargo, anunció que este viernes el Ejecutivo presentará un informe de balance de este medio año de gestión. EFE

pbc/gdl/bdp

(foto)(video)