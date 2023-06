Sabalenka: "Ni apoyo la guerra, ni apoyo a Lukhashenko"

París, 6 jun. "Si yo fuera política no estaría aquí, son tenista, tengo 25 años y no he venido aquí a hablar de política". La bielorrusa Aryna Sabalenka trató de pasar página sobre las acusaciones de que apoya al régimen del presidente de su país, Aleksander Lukashenko, escudero de Rusia en la invasión de Ucrania.

"No apoyo esta guerra, no quiero que mi país esté implicado en ningún conflicto. Ya se conoce mi posición, lo he dicho muchas veces. Pero tampoco quiero que el deporte esté ligado a la política", aseguró la tenista, que disputará su primera semifinal en Roland Garros.

La bielorrusa venció a la ucraniana Elina Svitolia, que no le saludó al término del partido, lo que provocó algunos abucheos del público.

Sabalenka fue más lejos y aseguró: "No apoyo la guerra significa que no apoyo a Lukashenko".

Reconoció que circulan muchas fotos de ella junto al presidente de Bielorrusia, que lleva casi 20 años en el cargo, y lo achacó a que ha participado en muchos partidos de la Copa Federación en los que había autoridades.

"En aquellos momentos no pasaba nada malo ni en Bielorrusia, ni en Ucrania, ni en Rusia", agregó.

La bielorrusa se encuentra en el ojo del huracán desde que la ucraniana Marta Kostyuk, su víctima en primera ronda, le acusó de no haberse implicado personalmente en contra de la guerra y de refugiarse en palabras ambiguas.

En su siguiente comparecencia ante la prensa, una periodista ucraniana no paró de hacerle preguntas sobre la guerra y Sabalenka decidió no acudir a su cita con la prensa tras sus dos siguientes partidos.

La tenista pidió perdón por esas ausencias y aseguró que se sintió "acosada" y que le faltaron el respeto: "Puso la guerra en mi boca y me sentí incómoda". EFE

