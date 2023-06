La comisión que investiga el golpe de enero en Brasil citará a referentes del bolsonarismo

Brasilia, 6 jun. Una comisión parlamentaria que investiga la asonada golpista del pasado enero contra el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aprobó este martes un plan de trabajo que incluye la convocatoria de algunos miembros del círculo más íntimo del expresidente Jair Bolsonaro.

Entre quienes serán citados a declarar por la comisión figuran el exministro de Justicia Anderson Torres, el extitular de seguridad de la Presidencia, general Augusto Heleno, el mayor Mauro César Cid, un antiguo ayudante de órdenes del exmandatario, y el general Walter Braga Netto, candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Bolsonaro en las elecciones de octubre pasado.

La lista incluye a 40 personas, en su mayoría alineados en la ultraderecha más radical, a la que se le atribuye el asalto a los tres poderes de la Nación ocurrido el pasado 8 de enero, ocho días después de la toma de posesión del progresista Lula.

El orden de las declaraciones será decidido en una próxima sesión de la comisión, integrada por 16 senadores y 16 diputados, y en la que tiene clara mayoría la base oficialista que apoya al Gobierno.

Por los graves incidentes de ese 8 de enero fueron detenidas unas 2.000 personas, de las que unas 200 permanecen en prisión.

La Justicia ya ha aceptado los cargos presentados contra poco más de un millar, que responderán por diversos delitos, que abarcan desde intento de golpe de Estado hasta daños al patrimonio público.

La oposición ultraconservadora sostiene que la investigación de ese grupo "demostrará" que el Gobierno de Lula fue "omiso" frente a la acción de los golpistas y facilitó los desmanes a fin de generar una ola de "solidaridad" con el líder progresista.

Esa tesis fue defendida este martes por el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario y miembro de la comisión, quien fue incluso más allá y negó que los vándalos intentaran derrocar al Gobierno de Lula.

"No querían un golpe. No había armas ni un dictador que iba a ser impuesto en el poder. Eran personas desesperadas tras un proceso electoral que no fue totalmente transparente", dijo el diputado, que volvió a poner en duda el resultado de las elecciones de octubre, que Lula ganó con una diferencia de 1,8 puntos porcentuales.

La diputada Jandira Feghali, del oficialista Partido Comunista, respondió casi con sorna y recordó que la horda que asaltó las sedes de la Presidencia, el Supremo y el Parlamento partió de campamentos instalados frente a cuarteles del Ejército donde los manifestantes pedían abiertamente un golpe.

"Todos los detenidos son bolsonaristas, todos los que asaltaron se identificaron como bolsonaristas, y todos exigían un golpe", afirmó la parlamentaria.

La comisión volverá a reunirse la semana próxima para decidir el orden de las convocatorias, entre las cuales la oposición insiste en incluir al actual ministro de Justicia, Flavio Dino, a quien acusan de las presuntas "omisiones" en la seguridad que habrían facilitado la acción de los golpistas. EFE

ed/mat/szg