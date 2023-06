El salsero puertorriqueño Gerardo Rivas presenta "Dile Rivas", primer álbum como solista

San Juan, 6 jun. El reconocido salsero puertorriqueño Gerardo Rivas lanzó este martes su primera producción musical como solista titulada "Dile Rivas", un álbum compuesto de nueve temas, entre ellos "A derretir el hielo", "Bésame" y "Happy", que ya está disponible en las plataformas digitales.

"Desde niño yo siempre me visualicé en la música. Soy una persona bendecida, por eso realicé una carrera profesional en lo que me apasiona, la música. Hace 3 años no pensaba en hacer un proyecto musical como solista, pero la vida nos lanza a evolucionar y a crear nuevos caminos", indicó el artista, oriundo del municipio de Bayamón, en el norte de la isla.

Gerardo Rivas, hijo de Jerry Rivas, cantante por más de 40 años de la legendaria orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, destaca en el disco el sencillo "Ella es loca con mi salsa", composición del cantante y actor Víctor Santiago y con arreglos musicales a cargo de Juan Picorelli y el mismo Rivas.

"Mis expectativas con 'Dile Rivas' es ir creando un fan base que se adapte a mi propuesta. Donde se riegue la voz, que uno de los Rivas está haciendo buena música, buena salsa, pero a su estilo", añadió el salsero.

Asimismo, en el álbum colaboraron reconocidos productores y músicos tales como: Sammy García y Marcos Sánchez.

Gerardo Rivas es exintegrante de la desaparecida banda juvenil de salsa NG2. EFE

