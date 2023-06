El oficialismo de Ecuador descarta presentar candidatos para los comicios extraordinarios

Quito, 6 jun. El movimiento político Creando Oportunidades (CREO), del jefe de Estado, Guillermo Lasso, no presentará candidatos para las elecciones extraordinarias presidenciales y legislativas del próximo 20 de agosto, informó este martes el presidente de la agrupación, Esteban Bernal.

En una rueda de prensa, calificó de "patriótica y cívica" la decisión de Lasso, el mes pasado, de disolver la Asamblea Nacional, acortar su período presidencial y pedir la convocatoria a elecciones extraordinarias para que los nuevos Ejecutivo y Legislativo completen el período 2021-2025.

Con esa medida, conocida popularmente como "muerte cruzada", Lasso -que no se presentará a la reelección- evitó una eventual destitución en la Asamblea, donde la mayoría opositora le acusaba de supuesto peculado (malversación), algo que él consideraba infundado.

Bernal destacó el "desprendimiento absoluto" del poder mostrado por Lasso al acortar su periodo y desistir de la posibilidad de presentarse a elecciones para completar su mandato inicial.

"También nosotros (integrantes de CREO) nos alineamos exactamente en esa línea conductual de decencia que el presidente Lasso ha presentado al país, por eso hemos decidido no presentar candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, como tampoco candidatos a la Asamblea Nacional en todo el país", dijo.

CREO propuso que "los actores políticos en el Ecuador también depongan actitudes en pro de la democracia, del republicanismo, del bienestar y la institucionalidad del país, para evitar que el autoritarismo, el abuso y la corrupción regrese a Ecuador".

Apuntó que la "democracia también se compone con actos decentes" como el demostrado por Lasso y CREO, y señaló que ahora quedan en un "compás de espera" en el que redoblarán los esfuerzos en el ámbito gubernamental.

No obstante, avanzó que se prepararán "con hidalguía, solvencia ideológica, intelectual y, sobre todo de principios, para volver en 2025, sin duda alguna, con los mejores derroteros en función del Ecuador".

Bernal recalcó que la anunciada este martes es "una decisión en firme y orgánica" y descartó que, como movimiento, fueran a apoyar a alguna agrupación o candidato de cara a las elecciones del próximo 20 de agosto.

"Lo que sí hemos puesto son líneas rojas, no podemos apoyar a aquellos que fungen de ser autoritarios, de no tener una línea conductual democrática, constitucional, que fueron aquellos que trapearon con la institucionalidad en la última Asamblea Nacional", dijo al añadir, no obstante, que cada integrante del CREO "puede elegir por quien creyere pertinente por el futuro del país".

"Nosotros no haremos campaña por ninguna tendencia, lo que haremos es trabajar de la mano de un liderazgo firme como el del presidente Lasso, para que el país sea cada día mejor", comentó.