Bosnia-Herzegovina, puerta de entrada hacia la Unión Europea para los refugiados cubanos

Sarajevo, 6 jun. Carolina es una mujer cubana de unos 50 años, que durante mucho tiempo vivió entre el dilema de quedarse en la pobreza en Cuba o intentar emigrar a Europa.

Hoy se encuentra varada en el extremo oeste de Bosnia-Herzegovina, a pocos kilómetros de la frontera con Croacia y de la UE.

"Fue mi marido quien tomó la decisión por nosotros. Ir a un lugar donde podamos trabajar y ganar mejor, no sólo sobrevivir", cuenta a EFE en el centro de acogida para refugiados de la localidad de Borici.

No quiso revelar su verdadero nombre ni su apellido, al temer por la seguridad de su hija y tres nietos que se han quedado en Cuba.

Carolina y su marido, igual que decenas de otros cubanos en Bosnia, sueñan con poder entrar en Croacia, país que forma parte de la zona Schengen de libre circulación comunitaria.

De esta forma, esperan poder llegar algún día a España, "por el idioma", el deseado destino para muchos cubanos.

"En Cuba he trabajado dondequiera que haya podido. Soy sastra de profesión. Cosía prendas de vestir en mi casa. También trabajé en una fábrica donde se confeccionaba ropa de trabajo", cuenta Carolina.

Llegaron a Bosnia desde la vecina Serbia, a donde accedieron cuando los cubanos todavía no necesitaban visado de entrada. Ahí permanecieron ocho meses pero, finalmente, decidieron seguir el camino hacia la UE.

Su compatriota María (otro nombre inventado), es profesora de Física. A sus 43 años, es madre de dos hijos de 18 y 19 años, que se quedaron en su país.

Junto a su marido, abandonó la isla caribeña por la mala situación económica de la familia.

"No nos quedaba otra opción. Simplemente, no podíamos vivir con el dinero que traíamos a casa, no nos alcanzaba ni para las necesidades elementales", recuerda.

Tanto el marido de Carolina como el de María se negaron a hablar con EFE.

En la Oficina para Asuntos de Extranjeros bosnia dijeron a EFE que en el centro de acogida de Borici, de los 1.620 migrantes registrados en lo que va de año 713 son ciudadanos de Cuba, entre los que figuran 346 mujeres y 97 niños, y el resto son en su mayoría afganos.

En el centro de Lipa, situado en la misma zona occidental pero destinado sólo a varones mayores de edad, fueron registrados este año 3.253 migrantes, la mayoría afganos y marroquíes, así como 114 cubanos.

Los refugiados llegan a Bosnia-Herzegovina en autobús o en taxi, o incluso atravesando el río Drina en barco, cuentan las cubanas.

Algunos viajaron primero a Rusia, el principal aliado de Cuba, de allí a Bielorrusia, a Turquía y finalmente a Serbia.

Los cubanos de Borici tienen miedo porque les llegan noticias sobre "devoluciones en caliente" de los migrantes desde Croacia, o de problemas con las embarcaciones clandestinas para cruzar el fronterizo río Sava.

Cuando entran en Bosnia-Herzegovina, los cubanos anuncian su deseo de pedir asilo en el país, lo que les permite un mes para salir de nuevo, ya que no quieren quedarse en este país, uno de los más pobres de Europa.

Bosnia fue hace 30 años escenario de la más sangrienta de las guerras civiles de la antigua Yugoslavia, con unos 100.000 muertos y cientos de miles de heridos y desplazados.

Las cubanas entrevistadas por EFE señalan que fue muy difícil la decisión de abandonar su país y partir a un mundo desconocido. El factor clave fue la confianza en un futuro mejor.

"Se dice en el mundo que la sanidad en Cuba es excelente. Nosotros no lo vemos así, al final todo tenemos que pagarlo con nuestro dinero", asegura Valeria, otra cubana de Borici.

"A Cuba llegan donaciones desde el extranjero, pero no vemos que se invierten en infraestructuras, escuelas, ni sabemos dónde para ese dinero", asegura esta mujer, que desea llegar hasta Alemania, donde tiene parientes.

En Bosnia-Herzegovina, situada en la llamada "ruta balcánica" de refugiados, hay actualmente unos 850 inmigrantes en centros de acogida, la mayoría de Afganistán, según datos de la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

Sin embargo, la prensa local estima que en lo que va de año pasaron por el país balcánico algo más de 7.000 inmigrantes que sueñas con llegar a la UE.

Nedim Hasic