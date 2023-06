Fiscalía colombiana suspenderá orden de captura de Antonio García, jefe máximo del ELN

Bogotá, 5 jun. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, aseguró este lunes que aceptó suspender la orden de captura contra Eliécer Chamorro, alias "Antonio García", máximo comandante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), porque "hay dos procesos de paz en curso" con el Gobierno colombiano.

En una intervención en la Cumbre de Seguridad Nacional para los Departamentos, Barbosa aseguró que en estos días le llegó "una nueva resolución firmada por el presidente (Gustavo Petro) solicitando la suspensión de la orden de captura del señor Antonio García del ELN".

Frente a eso, la Fiscalía verificó el ordenamiento jurídico y "consideramos que sí, que es posible suspender esas órdenes de captura porque hay dos procesos de paz en curso", indicó el fiscal, quien puntualizó que sigue habiendo críticas contra estos procesos pero "paz no es incompatible con seguridad, paz debe ser compatible con seguridad".

"Hemos venido dando la mano, levantamos y suspendimos las órdenes de captura frente al ELN y frente a las disidencias", explicó Barbosa.

El jefe del ELN no forma parte del equipo que negocia con el Gobierno colombiano, aunque se ha mostrado a favor de este proceso y con el levantamiento de la orden de captura podría abrirse la puerta para que se sume.

El fiscal se defendió en su intervención de las acusaciones y críticas que, en sus palabras, ha recibido por no apoyar la paz total.

"He recibido todo tipo de señalamientos. Traidor a la patria, me han dicho unos; sedicioso, me han dicho otros", dijo Barbosa, quien subrayó que, por el contrario, nunca ha "cargado un fusil" y siempre ha estado con la Constitución y la ley.

Barbosa aprovechó la ocasión para arremeter contra el Gobierno y criticar la falta de acción en materia de seguridad.

"Se está produciendo un colapso en términos de seguridad y justicia por lo que ha venido ocurriendo en el territorio nacional en los últimos seis meses (...) ¿Dónde está la política de prevención de violación de derechos humanos, dónde la política de prevención de reclutamiento?", cuestionó.

El Gobierno colombiano y el ELN llevan a cabo en Cuba la tercera ronda de negociaciones de paz, después de haber pasado por Venezuela y México en las dos primeras.

Uno de los objetivos es lograr un cese el fuego que permita un respiro de violencia en el territorio colombiano mientras se negocia. EFE

