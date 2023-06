Sainz: El podio va a ser muy difícil de conseguir, pero estamos en la mejor posición

Montmeló (Barcelona), 3 jun. El español Carlos Sainz (Ferrari), que este domingo saldrá segundo en el Gran Premio de España, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró a Efe en el circuito de Montmeló (Barcelona) que, a pesar de arrancar desde la primera fila -al lado del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial- "el podio será difícil de lograr".

"Creo que será difícil de lograr, este podio; sobre todo porque creo que aunque salga undécimo, (el mexicano Sergio) 'Checo' (Pérez) remontará con el Red Bull. Me imagino que en cuanto vuelva a verme ahora con mis ingenieros me contarán que las simulaciones sugerirán que los Red Bull acabarán por delante nuestro", contestó Sainz, al ser preguntado por Efe durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar en el circuito de Montmeló si se conformaba con repetir este puesto o si apuntaría aún más alto este domingo.

"Luego tendré una lucha importante con (el inglés) Lando (Norris, de McLaren, que saldrá tercero), con los Mercedes, y con los 'Astons' (Aston Martin), que no sé que les ha pasado hoy; pero que normalmente tienen un realmente buen ritmo de carrera", explicó el talentoso piloto madrileño, con una victoria y quince podios en la categoría reina.

"Sigo pensando que va a ser muy duro lograr un podio mañana. Nos hemos colocado en la mejor posición posible para lograr eso. Pero creo que va a ser una buena lucha, mañana", indicó a Efe Carlos, que es sexto en el Mundial, con 48 puntos, 96 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del campeonato; que lo aventajó en 463 milésimas en la calificación y junto al que saldrá este domingo desde la primera fila.

"Necesitaba este resultado", había comentado previamente Sainz, de 28 años y sexto en el Mundial, nada más bajarse del coche.

"Lo di todo, no dejé nada en la mesa y me sentí muy bien en todo momento. Segundo era lo máximo a lo que podía aspirar hoy. Ahora me centraré a ir a por el podio mañana", declaró Sainz, que saldrá desde la primera fila al lado de Verstappen; con Norris y su compatriota Lewis Hamilton (Mercedes) una hilera por detrás.

"Estoy muy contento con mi calificación de hoy. Las condiciones no fueron fáciles ahí fuera, pero logramos dar unas buenas vueltas; y creo que lo sacamos todo del coche", dijo.

"Sin embargo, el fin de semana no acabó; y ahora tenemos que ejecutar la mejor carrera posible; los márgenes y las diferencias han sido mínimas durante todo el fin de semana y no va a ser fácil, pero iremos a por ello", añadió Sainz.

"Quiero agradecer todo el apoyo recibido desde las gradas; está claro que marca la diferencia; y espero que podamos ofrecer un buen espectáculo mañana", comentó el español de Ferrari después de brillar este sábado ante su afición. EFE

arh