Domingo, 4 de junio de 2023 (08.00 GMT)

Una niña muerta y decenas de heridos por bombardeos rusos a Kiev y Dnipro

Kiev. Las fuerzas rusas lanzaron bombardeos durante la noche contra la capital ucraniana, Kiev, y contra Dnipro, en el centro del país, lo que dejó al menos una víctima mortal, una niña de dos años, y decenas de heridos, informaron las autoridades ucranianas. "Otra vez Rusia ha mostrado ser un estado terrorista", dijo anoche el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien en una entrevista el sábado con el "Wall Street Journal", dijo que Ucrania está preparada para lanzar una contraofensiva.

El jefe de Defensa chino a Ucrania: "Nuestra prioridad es promover el diálogo para la paz"

Singapur. El ministro de Defensa chino, Li Shangfu, subrayó este domingo en un foro de seguridad en Singapur que la prioridad de su país es "promover el diálogo para la paz en Ucrania", después de verse el sábado con su homólogo ucraniano, Oleksii Reznikov. "Hacemos lo posible para mediar y animar a todas las partes de modo que la crisis sea resuelta lo antes posible de una manera política y diplomática", aseguró hoy Li en un discurso impartido en el último día del Diálogo Shangri-La (2-4 de junio), el foro de seguridad más importante de Asia.

India trabaja en la identificación de los fallecidos en el accidente ferroviario con 288 muertos

Nueva Delhi. Las autoridades indias trabajan este domingo en identificar los 288 fallecidos en peor accidente ferroviario del siglo XXI en el gigante asiático, muchos de ellos apenas reconocibles, ayudando a desplazar a familiares de las víctimas al lugar de la tragedia y con imágenes en internet. La división del sudeste de los Ferrocarriles indios ha puesto en marcha trenes especiales para que las familias lleguen a Balasore, en el estado oriental de Odisha, lugar del accidente y donde se hallan los cuerpos en hospitales e incluso una escuela. Casi 900 resultaron heridas cuando un tren de pasajeros descarriló, tras lo que un segundo tren colisionó con él. Un tercer tren de mercancías se vio envuelto también en el accidente.

EE.UU y A. Saudí piden a partes enfrentadas en Sudán retomar el diálogo para nueva tregua

Riad. Estados Unidos y Arabia Saudí, que median en el conflicto de Sudán, llamaron hoy al Ejército sudanés y al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) a retomar el diálogo en la ciudad saudí de Yeda para acordar una nueva tregua breve después de que la última venciera anoche sin ser prorrogada. "EE.UU y Arabia Saudí reafirman su compromiso hacia el pueblo de Sudán (...) llamamos a las dos partes a acordar un nuevo alto el fuego y a cumplirlo con el fin de alcanzar un permanente cese las operaciones" militares, iniciadas a mediados de abril, dijo un comunicado conjunto publicado por el Ministerio de Exteriores saudí.

El ministro de Defensa de China, sobre Taiwán: "No prometemos renunciar a la fuerza"

Singapur. El ministro de Defensa chino, Li Shangfu, aseguró este sábado en Singapur que su país "no promete renunciar a la fuerza" para tomar Taiwán, en medio de nuevas tensiones con EE.UU. acerca de la isla autogobernada. "Taiwán está en el centro de los intereses de China. Es un asunto interno e indisputable. Depende de China decidir cómo resolverlo", remarcó hoy Li durante un discurso impartido en el Diálogo Shangri-La y tras la negativa de Pekín a un encuentro en los márgenes del foro con su par estadounidense, Lloyd Austin. Li dijo que su país está "abierto" a la comunicación con la parte estadounidense, pero que "si no hay respeto mutuo, el diálogo no es productivo".

Un buque militar chino pasa peligrosamente cerca de un destructor de EEUU cerca de Taiwán

Singapur. Un buque militar chino maniobró peligrosamente a escasos 137 metros del destructor estadounidense USS Chung-Hoon mientras éste realizaba maniobras conjuntas con la Marina canadiense cerca de Taiwán, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Pekín, informó el portal canadiense Global News. Periodistas del Global News, que iban a bordo de un navío canadiense HMCS Montreal, observaron el sábado cómo el buque chino se colocaba en la trayectoria del USS Chung-Hoon para desviarse en el último momento, un incidente ocurrido mientras los ministros de Defensa de estos países participaban en un foro regional en Singapur.

China ofrece diálogo a Japón, pero le insta a no tocar el asunto de Taiwán

Singapur. El ministro chino de Defensa, Li Shangfu, dijo durante un foro de seguridad en Singapur que está a favor del diálogo con Japón para evitar conflictos, pero instó a Tokio a no tocar la controversia sobre Taiwán al considerarlo un asunto interno de Pekín. Así se expresó Li durante su reunión el sábado con su homólogo japonés, Yasukazu Hamada, en los márgenes del Diálogo Shangri-La, que se ha celebrado entre el 2 y 4 de junio en Singapur.

Los ministros de Defensa de Tokio y Seúl se reúnen tras casi 4 años en nuevo acercamiento

Singapur. Japón y Corea del Sur dieron este domingo un paso más en el deshielo de sus relaciones con la celebración de un encuentro entre sus ministros de Defensa tras casi cuatro años, para estrechar la cooperación ante el desarrollo de armas del Norte. El titular de Defensa japonés, Yasukazu Hamada, y su homólogo surcoreano, Lee Jong-sup, se reunieron hoy en Singapur aprovechando su participación en el Diálogo Shangri-La, desde donde abogaron por promover su cooperación en materia de seguridad mientras siguen limando asperezas.

EEUU, Filipinas, Japón y Australia defienden un "Indopacífico libre" en foro seguridad

Singapur. Los jefes de Defensa de Estados Unidos, Filipinas, Japón y Australia defendieron un "Indopacífico libre y abierto" en su primera reunión conjunta, celebrada en los márgenes de un foro de Seguridad en Singapur, mientras Washington afianza los lazos con sus socios ante las tensiones con China.Los cuatro líderes de Defensa, el estadounidense Lloyd Austin, el filipino Carlito Galvez, el australiano Richard Marles y el japonés Hamada Yasukazu, se reunieron durante aproximadamente 35 minutos el sábado en los márgenes del Diálogo Shangri-La (2-4 de junio), el foro de seguridad anual más importante de Asia, según confirma un comunicado del Ministerio de Defensa nipón.

Netanyahu promete "investigar a fondo" la muerte de tres soldados en la frontera egipcia

Jerusalén. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió "investigar a fondo" el incidente de ayer en el que un policía egipcio se infiltró en territorio israelí y mató a tres soldados."El incidente mortal en la frontera egipcia en shabat es grave y extraordinario. Será investigado a fondo", señaló Netanyahu, quien también felicitó a las fuerzas de seguridad israelíes porque finalmente encontraron al atacante y lo mataron.EFE

