"Spider-Man: Across the Spider-Verse" redefine las fronteras del cine de superhéroes

Los Ángeles (EE.UU.), 3 jun. El filme "Spider-Man: Across the Spider-Verse", que llega a las salas de cine este fin de semana, se presenta como una aventura inclusiva que exprime la experiencia de los multiversos y hace coincidir a los expertos en que redefinirá el cine de superhéroes tal y como lo conocíamos hasta ahora.

Cinco años después de la exitosa "Spider-Man: Into the Spider-Verse", cinta que se alzó con el Óscar en la categoría de animación en 2019, Sony Pictures se prodiga con esta entrega que mantiene un cariz reivindicativo y añade aún mayor profundidad en el plano estético.

Tanto es así que la prensa especializada ya la ha bautizado como la mejor película de animación en lo que va de año y tampoco descarta su candidatura a la próxima edición de los premios de la Academia de Hollywood.

No son los únicos convencidos de su potencial porque el propio Tom Holland, uno de los intérpretes de Spider-Man que más ha cautivado al gran público, también la ha definido públicamente como la "mejor versión" del hombre araña que se ha creado.

Para muchos, el gran valor añadido de la película reside en su tratamiento de la inclusión y la diversidad sin la necesidad de añadir estereotipos forzados, lo que hace aún más creíble una trama prácticamente desligada de viejas añoranzas del cine de superhéroes.

Asimismo, otra de las grandes preocupaciones de los directores de esta película -Joaquim dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson- fue cuidar al máximo la factura técnica de la obra, combinando una historia nunca antes vista con una animación sorprendente.

El relato vuelve a centrarse en el hombre araña afrolatino Miles Morales (al que da voz Shameik Moore) después de reunirse con Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) y verse catapultado a la versatilidad del multiverso.

Allí, el héroe que se crió en Brooklyn tendrá que manejar una nueva amenaza junto a un equipo de personas arácnidas que desmontan el perfil del personaje salvador.

"Es un honor continuar representando el papel de un Spider-Man afrolatino, lo he vivido en mis propias carnes y sé la influencia que tienen estas películas en chicos que vienen de barrios humildes como el mío", detalló Moore en una entrevista con EFE previa al lanzamiento.

Por su parte, la actriz estadounidense Lauren Vélez, que interpreta a Río -la madre Miles Morales-, hizo hincapié en la "importancia" de añadir diversidad a la saga, pero recalcó que "además de todo eso, es una historia poderosa con muchas posibilidades" que propicia que el arco narrativo no decaiga.

Esta obra también cuenta la participación, entre otros, de Brian Tyree Henry, Issa Rae, Jake Johnson y Óscar Isaac.

La estrella guatemalteca da vida a Miguel O'Hara, la versión más oscura y seria del superhéroe, que tendrá que luchar con Miles por cambiar el curso de su destino.

De O'Hara, reveló a EFE, le llamó la atención el misterio que envolvía al personaje de raíces mexicanas e irlandesas, así como la "emocionante transformación" por la que atraviesa en el filme.

"Cuando vemos a Miguel por primera vez es oscuro, serio y está contenido, pero cuando termina la película es como un animal, un poco como un vampiro. Fue muy interesante ver cómo iba cambiando el personaje y perdiendo el control", explicó.

Basada en los cómics de la franquicia Marvel, los guionistas de "Spider-Man: Across the Spider-Verse" fueron Phil Lord ("Cocaine Bear"), Christopher Miller ("The Mitchells vs The Machines") y David Callaham ("The Expendables").

Las estimaciones prevén que "Spider-Man: Across the Spider-Verse" se embolse 80 millones de dólares este primer fin de semana, una cifra muy superior a la de su cinta predecesora, que abrió su periplo en las salas de cine con poco más de 35 millones de dólares. EFE

