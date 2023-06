Cierre con sabor a despedida

Madrid/Bilbao, 3 jun. El Santiago Bernabéu acoge el partido de final de curso para un Real Madrid que desea sostener la segunda plaza de la clasificación en una tarde de despedidas, con el adiós de Marco Asensio y el más que posible de más compañeros, la incógnita sobre la leyenda Karim Benzema y el cariño en la reaparición de Vinicius Junior ante un Athletic que busca apurar hasta la última opción de jugar competición europea.

El Real Madrid cierra una temporada en la que no logró sus dos grandes objetivos, la Liga de Campeones en la que cedió ante el Manchester City en semifinales y una Liga de la que se despidió a las primeras de cambio por su irregularidad tras el Mundial de selecciones en un inicio de 2023 demoledor.

Pero en la que conquistó tres de los seis títulos a los que optaba. La Supercopa de Europa con la que inició el curso, el Mundial de Clubes y una Copa del Rey que sirvió para que Carlo Ancelotti fuese confirmado en su puesto. El técnico italiano no tendrá relevo la próxima temporada y cumplirá el contrato firmado tras ganar todos los títulos posibles en dos años desde su regreso.

Será el partido 61 de una temporada con un calendario de locura para el Real Madrid. Ha jugado todos los partidos que podía disputar en las mejores previsiones salvo uno, la final de la Champions. Y su despedida será especial por el adiós a jugadores que han formado parte de una etapa inolvidable, entre las más exitosas de la historia del club, como Marco Asensio. Tras siete años ha decidido rechazar la mejora que le proponía el club e iniciar una nueva aventura fuera de España.

También confirmado el último día para Mariano Díaz y con dudas por despejar en casos como Nacho y Ceballos, a los que se estudiará cada gesto ante la afición, y fuera del foco por la ausencia de minutos en jugadores como Eden Hazard, Álvaro Odriozola o Jesús Vallejo. Porque el foco volverá a estar en el gran protagonista en el campo del Real Madrid, el brasileño Vinicius.

Regresa 'Vini' tras perderse los dos últimos partidos por una leve molestia de rodilla. Alejado del ruido tras el último capítulo de racismo sufrido en un estadio español, en Mestalla. Autor de 23 goles y 17 asistencias en una temporada de crecimiento para pasar a ser el gran referente ofensivo del Real Madrid. Por encima de un Karim Benzema irregular que esta semana ha sido noticia por la suculenta oferta del fútbol árabe y la duda de su continuidad.

El triunfo de la penúltima jornada en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán sobreponiéndose a bajas importantes y con el doblete de Rodrygo Goes, deja en manos del Real Madrid acabar segundo clasificado para obtener un premio económico mejor para las arcas del club. Es el último objetivo marcado por Ancelotti a sus jugadores, para el que presentará un once de gala en el que podría dar entrada de inicio a Marco Asensio para que se despida como titular. Recupera además a Dani Carvajal, Vinicius y Benzema para aumentar el número de tantos del equipo más goleador de LaLiga. Su problema fue defensivo con los 35 encajados, 17 más que el campeón.

El Athletic Club visita el Santiago Bernabéu con la intención de realizar una gesta en un escenario en el que no gana desde hace 18 años y apurar así sus escasas opciones europeas que pasan también porque, además, Osasuna no gane al Girona en El Sadar.

La dolorosísima derrota del pasado domingo frente al Elche, además de sellar una de las peores temporadas de la última década en San Mamés privó al equipo de Ernesto Valverde incluso de la opción de depender de sí mismo en este último encuentro para lograr esa séptima plaza que tuvo en su mano hace apenas un par de semanas.

A la espera de lo que ocurra en Pamplona la primera premisa para el Athletic es ganar en un estadio donde no lo hace desde el 19 de febrero de 2005 y en el que ha encajado 15 derrotas, varias de ellas por goleada, en las últimas 17 visitas. El reto, por lo tanto, es mayúsculo para un equipo tocado en el ánimo y muy justo físicamente en este sprint final al que la baja por lesión en el último mes de sus dos centrales titulares, Iñigo Martínez y Yeray Álvarez, le ha mermado de manera muy notable.

Ninguno de los dos defensas ni el también lesionado Dani García estarán en el coliseo blanco. Sí se espera la presencia de Nico Williams una vez que el delantero internacional, convocado el viernes por Luis de la Fuente, está recuperado del proceso gripal que le hizo perderse el duelo contra el Elche.También parece que Valverde podrá contar, al menos en la convocatoria, con un Ander Herrera que ha trabajado durante la semana con el grupo aparentemente restablecido de su sexta lesión muscular en una campaña que ha sido un calvario para el exfutbolista del PSG.

Este clásico liguero será la despedida oficial de Mikel Balenziaga tras una etapa de 12 años en el Athletic. También podría ser el último partido como rojiblancos de Raúl García y Oier Zarraga, que acaban contrato el próximo 30 de junio y de quienes no hay noticias sobre si seguirán o no en Bilbao al igual que un Iñigo Martínez de quien se da por hecho que no continuará en la capital vizcaína.

- Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Camavinga, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinícius y Benzema.

Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Vesga, Sancet; Iñaki Williams, Muniain, Nico Williams; y Guruzeta.

Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (Comité Castellano-Manchego).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 18:30 (16:30 GMT).

Clasificación: Real Madrid (2º, 77 puntos), Athletic Club (8º, 50 puntos)

La clave: el regreso de la magia de Vinicius al Bernabéu.

El dato: el Athletic Club no gana en Liga en el estadio madridista desde el 19 de febrero de 2005, cuando se impuso 0-2 con tantos de Asier Del Horno y Andoni Iraola.

Las frases:

- Ancelotti: "Queremos despedir la temporada con nuestra afición de la mejor manera"

- Dani Vivian: "Vamos a ir pensando en nosotros, como hemos hecho las 37 jornadas anteriores y convencidos de que lo vamos a conseguir"

El entorno: el madridismo se volcará con Vinicius en su regreso y despedirá de forma calurosa a jugadores que cierran su etapa en el Real Madrid. EFE

