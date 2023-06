Varillas: Roland Garros y contra Djokovic "es el escenario perfecto"

París, 2 jun. El tenista peruano Juan Pedro Varillas aseguró hoy que disputar los octavos de final de Roland Garros contra el serbio Novak Djokovic "es el escenario perfecto".

El limeño se convirtió en el primer tenista peruano entre los 16 mejores del Grand Slam de tierra batida desde Jaime Yzaga en 1994 y consigue su mejor participación en un Grand Slam, donde hasta esta edición de Roland Garros no había ganado un partido.

De cara a su encuentro del domingo contra Djokovic, aseguró en declaraciones a la prensa que le "llena de ilusión" jugar la cuarta ronda ante "uno de los mayores jugadores de la historia" y "en una de las canchas más lindas".

Varillas, actual número 94 del mundo y que hasta ahora no había logrado ninguna victoria en Roland Garros, no quiso decir cuáles pueden ser sus posibilidades de cara al encuentro del próximo domingo, pero dejó claro que no renuncia a nada al decir que "cuando entras a la cancha estás al 50 por ciento".

Gracias a su victoria sobre el polaco Hubert Hurkacz, cabeza de serie número 13, por 3-6, 6-3, 7-6 (3) y 6-2, se convirtió en el primer tenista peruano entre los 16 mejores del Grand Slam de tierra batida desde Jaime Yzaga en 1994.

Describió el encuentro como "duro" ante un rival que "servía muy bien" y ganaba muchos puntos con su servicio, por lo que él sabía que tenía que ser "mentalmente fuerte".

Explicó que intentó hacer que su rival se moviera lo más posible y de mantener su concentración. "Creo que estuve más lúcido que él en el quinto set", recapituló.

Hurkacz tuvo problemas físicos y precisó asistencia, pero Varillas señaló que él tampoco estaba al 100 por cien, si bien admitió que el que el partido se fuera a cinco mangas "me benefició".

"Juanpi" ha ganado sus tres partidos de Roland Garros en cinco sets, por lo que avanzó que mañana centrará su trabajo en la recuperación física, con estiramientos, masajes y baño de hielo, además de un entrenamiento de una hora como máximo.

También reconoció que su brillante desempeño en París "puedes ser una gran cosa" en Perú, donde "no hay muchos tenistas profesionales".

"Espero poder ser un ejemplo para los niños, de que podemos hacer este tipo de cosas, que podemos jugar en este tipo de eventos, de que si trabajas y eres disciplinados, con consistencia y creyendo en ti mismo, es posible", afirmó.

Lo primero que hizo el jugador, de 27 años, fue ir a abrazar a sus padres, que le vieron jugar desde la pista, y que le han apoyado en el inicio de su carrera, sin exigencias, en unos años en los que "se gana cero" dinero. "Ellos se merecen toda mi gratitud", resumió.

Recordó que comenzó a jugar al tenis en los campamentos de verano a los que le llevaban sus padres y en los que se jugaban distintos deportes. Él jugó fútbol y tenis hasta que con 15 o 16 años se decantó por el último deporte, ya que "era mejor". EFE

