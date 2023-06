El líder conservador portugués abre la puerta a un pacto poselectoral con socialistas

Lisboa, 2 jun. Luis Montenegro, líder del conservador Partido Social Demócrata (PSD), principal fuerza de la oposición en Portugal, abrió hoy la puerta a un eventual pacto poselectoral con los socialistas y descartó acuerdos con partidos "xenófobos y racistas", sin mencionar expresamente al ultraderechista Chega.

En caso de elecciones, "si no tenemos mayoría absoluta, lucharemos por tener condiciones de estabilidad, pero es preciso que el país sepa que es posible hacer un gobierno estable y reformista dependiendo de la posición del partido que pierda", dijo Montenegro en un encuentro con corresponsales extranjeros.

El líder del PSD recordó que Portugal ya vivió pactos de estabilidad entre los dos grandes partidos, como en la década de los 90, cuando los socialistas gobernaron en minoría y el PSD permitió que avanzara la legislatura.

Entonces, no se trató de un acuerdo cerrado sino de "condiciones de gobernabilidad", apuntó.

"Desafío al primer ministro (el socialista António Costa) a decir, si el PS no gana las legislativas y el PSD no tiene mayoría absoluta, si el PS está en disposición" de replicar esta posibilidad, agregó.

Montenegro insistió en que no asumirá el liderazgo de un gobierno si no gana las elecciones y reiteró que no pactará con partidos "xenófobos, racistas, inmaduros e irresponsables", pero evitó una mención expresa al ultraderechista Chega.

No obstante, "cuando llegue la altura de las elecciones será el momento de clarificar todas las formas de gobernar", matizó.

Montenegro se refirió también al caso español y a la convocatoria electoral del próximo julio para apuntar que el nuevo Gobierno "dependerá de lo que el Partido Socialista haga respecto al Partido Popular y viceversa".

Aunque subrayó las diferencias entre el caso español y el portugués y no defendió explícitamente un adelanto electoral en Portugal, consideró "cada vez más claro que el Gobierno socialista da muestras de que no cambia y los portugueses de que quieren cambiar al Gobierno".

Según una encuesta publicada hoy por el diario Expresso, la mayoría de los portugueses no quiere un adelanto electoral y el 52% considera que el Gobierno del socialista António Costa terminará la actual legislatura, en 2026. EFE

mar/jgb