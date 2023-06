De la Fuente: "Me siento totalmente respaldado"

Las Rozas (Madrid), 2 jun. Luis de la Fuente, seleccionador español, aseguró que no siente que se juegue el puesto en la fase final de la Liga de Naciones, agradeció el contundente mensaje del presidente de la Federación, Luis Rubiales, y reconoció que se siente "totalmente respaldado", respetando la dura crítica que recibió tras caer ante Escocia en su segundo partido al mando de la absoluta.

"Me siento totalmente respaldado. No se puede decir mejor y más contundente una respuesta como la del presidente", dijo en rueda de prensa tras facilitar la lista de elegidos para la disputa de la fase final de la Liga de Naciones.

"El presidente fue claro y contundente, dijo que esa información era falsa. El apoyo es total e incondicional. Así lo siento, tanto del presidente como de la dirección deportiva y lo que es más importante, de los jugadores. Así me lo transmiten ellos", defendió.

El seleccionador expresó su sentir, consciente de la trascendencia que toma cualquier decisión que toma por su cargo. "Se zanja ganando la Nations League y se acabó el problema. Es broma. Sé que por un motivo u otro hay gente a la que tenemos que demostrar más cosas. Llevo así 40 años, soy un luchador nato, estoy educado en valores de sufrimiento, trabajo, esfuerzo, sacrificio y estar todos los días con el cuchillo en la boca. Sé la responsabilidad que tengo y no me genera estrés ni me condiciona para tomar decisiones, al revés, me motiva", añadió.

De la Fuente defendió que lleva "diez años en la Federación" y que "siempre" ha "conseguido resultados muy buenos". "Sé que se van a repetir ahora. Estoy convencido", afirmó con rotundidad.

"Estoy responsabilizado, nervioso no. Tengo la tensión de siempre cuando jugaba al fútbol. Estoy igual de responsabilizado, tranquilo con las decisiones y porque lo que hago es de una manera muy meditada. En nuestro planteamiento, no hay margen de error porque todo está muy meditado y revisamos todos los detalles", dijo.

"Han pasado 82 días de la última convocatoria y la experiencia nos enseña. Sigo estando igual de feliz, de comprometido, de tranquilo, reflexivo y responsable. La ilusión está desbordada con la oportunidad de ganar un titulo once años después. Sé de dónde vengo y las críticas, es mi trabajo, y será dura si no ganamos", agregó.

Por último, reconoció que tras la dura derrota sufrida ante Escocia en la segunda jornada de la fase de clasificación a la Eurocopa 2024, sí realizó una autocrítica en privado mayor a la que mostró en sus declaraciones.

"No soy dudoso de ser autocrítico pero si no lo fui suficientemente, lo lamento. Soy el primero que hace análisis y en el grupo de trabajo valoramos todo. Ese partido nos ayuda a ser mejores ahora y en el futuro. Pero autocrítico lo soy mucho y quizás a veces de forma excesiva", sentenció.