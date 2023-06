La Eurocámara insta a reforzar sus propias normas para prevenir el acoso sexual

Bruselas, 1 jun. El Parlamento Europeo reclamó este jueves que las instituciones europeas, incluyéndose a sí misma, protejan mejor a sus víctimas de acoso sexual y lamentó que "aún se denuncian pocos casos" de estos delitos en el Parlamento porque las víctimas no emplean los canales existentes por vergüenza, miedo a represalias o temor a que no se les crea.

En una resolución que examina los progresos contra el acoso sexual en Europa tras varios años del movimiento "Me Too" para luchar contra el tabú de la denuncia, los eurodiputados lamentan -con 468 votos a favor, 17 en contra y 125 abstenciones - que "sigan produciéndose casos de acoso sexual por toda la Unión y en el seno de las instituciones europeas, entre ellas el Parlamento, y que las víctimas no reciban suficiente apoyo ni protección".

"Estos casos ensombrecen el funcionamiento de las instituciones europeas y socavan la confianza de los ciudadanos de la Unión en ellas", advirtieron.

Las víctimas en instituciones como el Parlamento Europeo, advierten, no emplean los canales existentes para denunciar por vergüenza, miedo a las represalias, desconfianza generalizada hacia la gestión del acoso o la ausencia de un sistema integral de denuncia, apoyo y atención a las víctimas de acoso sexual.

Esto demuestra claramente, aseguran, "la necesidad de redoblar los esfuerzos para concienciar sobre los procedimientos de denuncia y apoyo a las víctimas en relación con la prevención de todas las formas de acoso sexual".

Aunque reconocen que en el Parlamento existen "estructuras formales e informales" para abordar los problemas de acoso, los diputados piden campañas de información que permitan que las víctimas reconozcan ejemplos de acoso, que se refuercen estas estructuras y que se mejore su promoción, su visibilidad, su profesionalidad, sus competencias y su composición para garantizar que todas las víctimas puedan denunciar de forma confidencial y segura.

El texto pone el foco sobre la ausencia de datos sobre el número de casos de acoso en la institución.

A principios de 2023, EFE tuvo acceso a esta cifra mediante la agregación de los casos reportados en los cuestionarios para la aprobación de las cuentas anuales de la institución: según estos documentos, se registraron 88 denuncias entre 2013 y 2021 y sólo una minoría de ellas acabaron en sanción para los perpetradores.

"Las instituciones europeas deben comportarse como empleadores ejemplares, estableciendo normas de tolerancia cero hacia cualquier tipo de acoso, trabajando de forma activa en su prevención, ofreciendo protección adecuada y un mecanismo de apoyo integral a las víctimas, combatiendo todas las formas de discriminación y aplicando de forma estricta sus normas e imponiendo sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias", pide el texto.

Organizaciones como el movimiento "Me Too" del Parlamento Europeo llevan años reclamando mejoras en el sistema actual, como que las víctimas sean atendidas desde el minuto uno y que el comité que escucha su testimonio y el del perpetrados para determinar si ha habido acoso esté compuesto por psicólogos y expertos en estos delitos en vez de por eurodiputados. EFE

lzu/cat/alf