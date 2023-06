Indemnización a familias de trabajadores de Endesa desaparecidos tras el golpe de Estado

Santiago de Chile, 1 jun. La Corte de Santiago de Chile confirmó este jueves la sentencia donde se indemnizará a las familias de los trabajadores de la empresa española Endesa, que fueron detenidos y hechos desaparecer por agentes del Estado tras el golpe de Estado de 1973.

Esta resolución condenó a la hacienda pública a pagar un total de 830.412 euros (unos 893.557 dólares) por concepto de daño moral a los familiares de Manuel Jesús Arias Zúñiga, Alamiro Santana Figueroa, José Óscar Badillo García, Plutarco Coussy Benavides y Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, extrabajadores de las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico.

La resolución añade que "no puede estimarse como suficiente la reparación simbólica que ha hecho el Estado de Chile" pues "no logran reparar el daño particular y propio que sufren las víctimas de derechos humanos".

La sentencia también reconoce, a partir de evidencias documentales y testimoniales, que los trabajadores fueron víctimas del delito de secuestro por partes del Estado de Chile, siendo todos, como consecuencia, víctimas de delitos de lesa humanidad.

En este escenario el Fisco de Chile (regulador de derechos y garantías de las personas frente a las autoridades fiscales) no discutió el carácter de las víctimas de prisión política y tortura de los señalados, ni la participación de agentes del Estado en tales hechos.

En particular, las detenciones de los cinco trabajadores se realizaron entre septiembre y noviembre de 1973, pocas semanas después del golpe cívico militar que truncó el Gobierno de Salvador Allende (1970-1973).

Hasta la fecha, 1.159 personas siguen desaparecidas a consecuencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que ha dejado en el país un total de 40.175 víctimas, incluyendo ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile.

A la fecha, el Gobierno de Gabriel Boric trabaja en la elaboración de un Plan Nacional de Búsqueda que considera, entre otros elementos, nuevos despliegues territoriales para dar con el paradero de detenidos desaparecidos durante la dictadura.

El Ejecutivo también promueve otros programas, como el PRAIS (Programa de Reparación y Atención en Salud), con el fin de atender a las personas afectadas a consecuencia de la represión política ejercida por el Estado.

El golpe de Estado tuvo lugar el 11 de septiembre de 1973 implantando una dictadura en el país que duraría 17 años, hoy, próximos a 50 años del golpe, muchos chilenos siguen sin saber dónde están sus familiares. EFE

