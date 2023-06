Daddy Yankee y Farruko se muestran consternados por el asesinato de Pacho "El Antifeka"

San Juan, 1 jun. Los cantantes puertorriqueños de música urbana Daddy Yankee y Farruko mostraron este jueves su consternación en redes sociales ante el asesinato del artista urbano puertorriqueño Neftalí Álvarez Núñez, de 42 años, conocido como Pacho "El Antifeka", en Bayamón, en el área metropolitana de Puerto Rico.

"No soy quien para juzgar la vida personal de nadie pero sí puedo juzgar el trato que me den las personas; basado en ese juicio, puedo escoger mis amistades. Estoy consciente de que usted siempre me trató con respeto aprecio, honestidad, sinceridad y lealtad", declaró Daddy Yankee, en su cuenta oficial de Instagram.

El conocido como el "rey del reguetón" continuó destacando que para él "esas cualidades valen mucho porque no se encuentran con facilidad en estos tiempos. Cuando logro encontrar una persona con tales cualidades, le ofrezco mi amistad más sincera sin importar su condición, estatus social, color de piel, religión u orientación sexual".

"Y te aseguro brother que fuiste una persona real conmigo desde nuestros inicios a temprana edad, soñando con esta carrera. Me alegra saber que pude aportar en ti en vida. Mucha fortaleza para todos sus seres queridos, estén en nuestras oraciones. Descansa en paz", zanjó Yankee.

Por su parte, Farruko publicó: "Descansa en paz. Brother no hablábamos todo el tiempo pero cuando lo hacíamos siempre hablábamos de Dios, de intentar ser mejores personas, de aprender a ser justo, siempre fuiste líder y hermano Dios tenga misericordia y le de fortaleza a tu familia".

La Policía encontró su cuerpo sin vida en el interior de un vehículo Infiniti modelo EX35, estacionado en el centro Plaza Tropical.

El cantante presentaba varias heridas de bala, según el informe de la División de Homicidios de Bayamón, que está a cargo de la investigación.

Pacho "El Antifeka" tenía antecedentes penales por violación a la Ley de Armas y hace unos dos meses la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) allanó su apartamento.

Nacido en Puerto Rico en marzo de 1981, su reconocimiento en el mundo de la música comenzó con su participación en el dúo urbano Pacho & Cirilo.

En 2019 sacó el tema "No tienen rifle" junto a Cano El Bárbaro, quien fue asesinado también a balazos en el este de la isla en diciembre de 2021.

La letra de ese sencillo incluye frases como "los que quieren matarme" o "hablan de mi muerte para cazarme".

En diciembre de 2021, Pacho "El Antifeka" lanzó su primer disco en solitario, "All Star Game", del que dijo en una entrevista con EFE que "metió" todo su corazón para mostrar su faceta más "profesional".