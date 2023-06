Cooperación Española mira a América Latina para avanzar hacia una “sociedad del cuidado”

Montevideo, 1 jun (EFE),- La "economía del cuidado y el derecho de los cuidados" es el foco de un foro internacional que se desarrolla entre este jueves y el viernes en Montevideo en el que expertos de distintos países y de la cooperación española ponen la mirada desde una perspectiva de género en América Latina.

Para la secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Pilar Cancela, la región de América Latina y el Caribe ha "avanzado mucho" en el diálogo sobre los cuidados desde una perspectiva de género, ya que son las mujeres las que asumen la mayor carga de los cuidados.

A su juicio, mientras que en América Latina "hay un diálogo muy consistente", en Europa "no existe tanto este debate en cuanto a los cuidados desde una perspectiva de género" ni tampoco en lo relacionado al impacto económico, según detalló en diálogo con EFE.

La jornada de dos días, que se desarrolla en el Centro de la Cooperación Española en Montevideo, se da a un mes de que España asuma la Presidencia de la Unión Europea (UE).

En ese sentido, Cancela aseguró que "todo el conocimiento y trabajo" que se ha realizado en América Latina nos puede ayudar para situar este debate en el ámbito de la UE.

"Aquello que debería ser responsabilidad del Estado está recayendo sobre las espaldas de las mujeres que muchas veces están con vulnerabilidades o lo que llamamos la feminización de la pobreza", afirmó.

En tanto, la secretaria de Estado valoró positivamente el avance uruguayo en la materia, al ya existir "una experiencia consolidada que parece tener una continuidad ya que no se ha roto a pesar de haber existido cambios de Gobierno".

Uruguay aprobó en 2015 la Ley de Cuidados que reconoce al cuidado como un derecho social y obliga al Estado uruguayo a garantizar la provisión efectiva de los cuidados para todas aquellas personas en situación de dependencia.

Desde el punto de vista de Cancela, en Uruguay "todos los agentes de los distintos niveles de la sociedad que participaron del debate de esta ley la han asumido como suya".

Pese a eso, la jornada de este jueves incita a que el foco tenga una "mirada feminista" para no dejar atrás a las personas que cuidan "que en muchos casos es un trabajo invisibilizado, no remunerado, eso no puede ser así porque tiene que haber una responsabilidad por parte del Estado en valorar ese trabajo", explicó.

No obstante, se mostró preocupada por las secuelas que dejó la covid-19 en la sociedad, ya que, en su opinión, pese a que incentivó el debate también generó un concepto moderno que llegó para quedarse: el teletrabajo.

"Había muchas mujeres que teletrabajaban desde casa y también asumían el rol de los cuidados de una manera mucho más intensa que los hombres", consideró.

Más allá de la reflexión, Cancela se mostró entusiasta en que el debate lleve a la acción.

"Después de todo lo que se ha hablado y de tanto que hemos construido, yo creo que ya llegó el momento de pasar a la concreción", concluyó.