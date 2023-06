Borrell lamenta la muerte de dos niños ucranianos en el nuevo ataque lanzando contra Kiev

Bulboaca (Moldavia), 1 jun. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, lamentó este jueves el nuevo ataque que ha lanzado Rusia con misiles contra la capital ucraniana, Kiev, que ha provocado la muerte de dos niños, lo que supone "otra prueba de que Rusia sigue atacando a la población civil en Ucrania".

En su llegada a la segunda cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que se celebra hoy en el castillo Mimi de Bulboaca (Moldavia), Borrell esperó que la presencia de los más de cuarenta líderes que se reúnen hoy a pocos kilómetros de la frontera ucraniana, "envíe un mensaje firme sobre la unidad de muchos Estados, no sólo de la Unión Europea, sino de otros, en la defensa del orden internacional".

"Es importante que este mensaje llegue a Rusia. Rusia no está aquí no porque no queramos invitarla, sino porque la Rusia de Putin ha excluido a esta comunidad lanzando este ataque y esta guerra injustificada contra Ucrania", remarcó el dirigente español.

Por ello, explicó que los diferentes líderes abordarán cómo conectar mejor a la gente de la comunidad política que se reúne hoy en Moldavia, cómo estabilizar el continente europeo, pues aseguró que hay "muchos problemas en los Balcanes" y también cuestiones de seguridad. EFE

