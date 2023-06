Boric urge a fuerzas políticas a lograr un pacto tributario para aprobar reformas clave

Santiago de Chile, 1 jun. El presidente de Chile, Gabriel Boric, urgió este jueves a las fuerzas políticas a consensuar un nuevo pacto tributario para implementar reformas clave en salud, educación, pensiones y seguridad.

"Ni este Gobierno ni ningún otro podrá avanzar responsablemente en materializar derechos si no es con una reforma tributaria", dijo el mandatario durante su segunda comparecencia ante el Parlamento para hacer balance de su gestión.

"La demanda por una vida digna no se extinguirá con el paso del tiempo. Si no lo hacemos ahora (aprobar un nuevo pacto fiscal), le tocará a quienes en el futuro ocupen este podio. No sigamos retrasándolo", apuntó.

El Congreso de los Diputados, donde el Gobierno no tiene mayoría, le asestó en marzo su mayor golpe legislativo desde que asumió el poder al rechazar una reforma con la que se buscaba recaudar un 3,6 % del producto interno bruto (PIB) en 4 años.

La reforma incluía ajustes al impuesto a la renta, al patrimonio, reducción de exenciones y medidas contra la evasión y elusión, además de un canon minero, que se tramitó por separado en el Parlamento y fue aprobado recientemente.

Tras la votación, el Gobierno decidió iniciar una ronda de conversaciones con distintos actores políticos, sociales y económicos para evaluar posibles cambios de cara a la presentación de un nuevo proyecto.

Boric anunció que el Gobierno "insistirá en el Senado" con la discusión parlamentaria a finales de julio y ligó a un nuevo pacto algunas de sus principales promesas, como la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, la condonación de los créditos universitarios, el incremento de las patrullas policiales o la reducción en un 40 % los tiempos de espera en la sanidad pública.

"Lo que corresponde ahora es saber si este Congreso comparte o no estas prioridades", añadió.

"CAMBIO DE PRIORIDADES"

En un discurso de más de 3 horas y media, el más largo desde el retorno la democracia en Chile, Boric reconoció que sus primeros 15 meses en el cargo "no han sido tiempos fáciles" y aseguró que la coyuntura nacional e internacional no le ha hecho modificar sus "principios" pero sí sus "prioridades".

El mandatario explicó que la seguridad ciudadana es uno de sus grandes desafíos y dijo que "Chile entero está conmovido por el grado de violencia que ha alcanzado la delincuencia".

"En materia de recursos, tecnología y reclutamiento, la delincuencia, el narco y el crimen organizado se modernizaron mucho más rápidamente que el Estado", subrayó Boric, quien recordó que en los presupuestos incluyó un aumento del 4,4 % para seguridad y anunció que presentará un proyecto de ley para "restringir" los narcofunerales.

El exlíder estudiantil también se refirió a la militarización de la frontera con Perú decretada en febrero para enfrentar la crisis migatoria y afirmó que la medida "disminuyó en un 56 % la entrada de migrantes irregulares durante estos cinco meses".

En materia económica, Boric presumió de "haber evitado la crisis económica que muchos anunciaban" y declaró que "la economía (chilena) se recupera con un admirable equilibrio fiscal y una inversión extranjera que el año 2022 fue más alta que los últimos 9 años".

"LAS PENSIONES SON UN IMPERATIVO MORAL"

Entre los logros económicos alcanzados en estos 15 primeros meses, el gobernante destacó la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la estrategia del litio para aumentar la participación estatal en la explotación del mineral y el aumento gradual del salario mínimo hasta los 500.000 pesos chilenos en julio de 2024 (más de 620 dólares al cambio de hoy).

Con respecto a la crisis que atraviesan las aseguradoras privadas de salud, condenadas a devolver más de 1.400 millones de dólares a sus clientes por cobros abusivos desde 2019, Boric reiteró su rechazo a un posible "perdonazo" e insistió en que su Gobierno "está abierto a acordar soluciones" que permitan cumplir la sentencia "de manera responsable".

Junto con la tributaria, la reforma de las pensiones es una de las promesas estrella de Boric, que fue presentada hace más de siete meses y que incluye la creación de un sistema mixto y el fin de las polémicas administradoras privadas de pensiones (AFP), creadas durante la dictadura militar (1973-1990).

"Tenemos el deber de mejorar las pensiones de los chilenos hoy, no mañana o en 10 años más (...) Es un imperativo moral", recalcó.

En el cierre de su discurso, el gobernante pidió a la clase política "sacudirse ese pesimismo que paraliza", "dejar de lado los prejuicios" y "unirse para construir esa sociedad más justa, fraterna y democrática".

"Nuestro país tiene las condiciones para progresar y dar un salto al desarrollo, un desarrollo al servicio de las personas", concluyó. EFE

