Alejandro Sanz reanuda este sábado su gira tras anunciar que pasa por una crisis personal

Pamplona (España), 1 jun. El cantante Alejandro Sanz reanudará el sábado su gira "Sanz en Vivo" con un concierto en la ciudad española de Pamplona, tras anunciar en redes sociales que atraviesa una crisis personal.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar", señalaba el pasado 27 de mayo en Twitter, un mensaje que alarmó a sus miles de seguidores, aunque días más tarde matizó que aunque "no termina de llegar la luz parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho".

La promotora confirmó la celebración del concierto en el que Sanz ofrecerá a sus incondicionales un espectáculo en el que repasará algunos de sus grandes éxitos, como "Corazón Partío" o "Amiga mía", junto a algunos temas de su último disco, "Sanz", que ha sido el más vendido en España en 2021.

La gira internacional que Alejandro Sanz está llevando a cabo este año ha recalado ya en México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina, congregando en total a más de 250.000 asistentes.

Tras pasar por Pamplona, el tour "Sanz en Vivo" proseguirá por varias ciudades españolas, entre ellas Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia o Alicante. EFE

