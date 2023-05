Trump quiere recusar al juez Merchan por supuestos vínculos con el Partido Demócrata

Nueva York, 31 may. Los abogados del expresidente Donald Trump van a recusar al juez Juan Merchan del Tribunal Supremo estatal de Manhattan, que ve el caso abierto por la denuncia de la actriz porno Stormy Daniels, asegura este miércoles el rotativo The New York Times.

Los abogados alegan que la familia de Merchan tiene vínculos con campañas del Partido Demócrata, lo que lo inhabilitaría para juzgar objetivamente a Trump, acusado de falsificar documentos para encubrir una relación sexual suya con la actriz y el pago de 130.000 dólares a cambio de su silencio.

Una vez escuchada la imputación, la primera sesión del juicio a Trump se ha fijado para el 25 de marzo de 2024.

"El presidente Trump, al igual que todos los estadounidenses, tiene derecho según la Constitución a un juez imparcial y a un debido proceso", dijeron al rotativo los abogados, que aún no han presentado oficialmente esa petición de recusación (petición que corresponde aprobar al mismo Merchan).

Además, Merchan ya se ha enfrentado previamente -y entonces la denegó- a otra petición de recusación por los abogados de la Organización Trump que buscaban su apartamiento de otro caso anterior por las mismas razones. Finalmente, la Organización fue condenada a pagar una multa de 1,6 millones de dólares.

Los abogados de Trump han tratado también de trasladar el caso de Trump contra Stormy Daniels a un tribunal federal, de manera infructuosa, ya que se han topado con la rotunda negativa del fiscal de distrito Alvin Bragg.

Pocos días antes de su primera y hasta ahora única comparecencia, Trump escribió en su red social que Merchan lo "odiaba", y expuso los siguientes argumentos: “Ha sido elegido por Bragg y los fiscales, y es la misma persona que se la jugó a mi anterior director financiero Allen Weisselberg para aceptar un acuerdo de culpabilidad (e ir) a prisión”.

Los vínculos familiares que le reprochan a Merchan son el hecho de que su hija se haya implicado en el pasado en las actividades de Authentic Campaingns, una consultora demócrata que trabajó para la campaña de Joe Biden en 2020.