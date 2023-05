Toronto 7, Milwaukee 2

Milwaukee Toronto ab r h bi ab r h bi Totals 29 2 4 2 Totals 36 7 14 7 Ruf dh 5 0 0 0 Springer rf 4 1 1 0 Miller 2b-3b 4 1 1 0 Bichette ss 5 0 0 1 Contreras c 2 1 1 2 Guerrero Jr. 1b 5 1 3 1 Yelich lf 2 0 0 0 Belt dh 2 1 1 1 Anderson 3b-rf 2 0 0 0 Lukes ph-dh 1 0 0 0 Brosseau 1b 2 0 0 0 Chapman 3b 4 1 1 1 Tellez ph-1b 2 0 0 0 Merrifield lf 4 1 2 2 Wiemer cf 3 0 0 0 Varsho cf 4 0 1 0 Toro ph 0 0 0 0 Kirk c 4 1 3 0 Taylor rf 2 0 0 0 Biggio 2b 3 1 2 1 Turang ph-ss 2 0 0 0 Monasterio ss-2b 3 0 2 0

Milwaukee 200 000 000 — 2 Toronto 421 000 00x — 7

E_Anderson (1). DP_Milwaukee 2, Toronto 2. LOB_Milwaukee 8, Toronto 9. 2B_Merrifield (11). HR_Contreras (6).

IP H R ER BB SO

Milwaukee Houser L,1-1 4 1-3 11 7 6 3 3 Wilson 1 2-3 1 0 0 0 0 Milner 1 1 0 0 0 1 Cousins 1 1 0 0 1 0

Toronto Kikuchi W,6-2 5 3 2 2 5 4 Pearson 2 0 0 0 0 4 Cimber 2-3 0 0 0 1 0 Mayza 1-3 0 0 0 0 0 García 1 1 0 0 0 0

HBP_Cimber (Anderson), García (Toro). WP_Houser, Wilson.

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Ron Kulpa; Second, Carlos Torres; Third, Jansen Visconti.

T_2:31. A_32,930 (49,282).