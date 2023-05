The National hipnotiza a Los Ángeles con su tour "First Two Pages of Frankenstein"

Los Ángeles (EE. UU.), 31 may. La agrupación de indie rock The National inundó de nostalgia el Greek Theatre de Los Ángeles con un hipnótico concierto en el que el público navegó por la trayectoria musical de la banda neoyorquina guiados por los claroscuros de la voz de Matt Berninger.

Con un seco: "Muchas gracias, Los Ángeles, ha pasado mucho tiempo", Berninger se adueñó del escenario al aire libre del recinto junto a los hermanos gemelos Aaron y Bryce Dessner, y Bryan y Scott Devendorf, quienes vestidos totalmente de negro dieron paso al primero de dos espectáculos con entradas agotadas que tendrán en la ciudad californiana.

La función del quinteto estadounidense comenzó con sus últimos éxitos provenientes del álbum que nombra su gira, Temas como "Once Upon a Poolside", "Tropic Morning News" y "Eucalyptus" calentaron la tarima, que también contó con un modesto acto de luces de neón y visuales en las pantallas.

Sin embargo, la banda formada en Brooklyn (Nueva York, EE. UU.) en 1999, sorprendió a la audiencia cantando "canciones muy viejas" de discos anteriores, como una enérgica versión de "Abel", de su disco "Alligator" (2005), o "About Today" de su EP "Cherry Tree" (2004).

El guitarrista Aaron Dessner fue el encargado de presentar la mayoría de las piezas, mientras que Berninger enfocó la mayor parte de su energía a la interpretación dramática y el contacto visual con sus fans, siendo "I Need My Girl" una de las canciones más emotivas de la noche, al dedicarla a su hija Isla.

El público coreó con intensidad canciones como "Don't Swallow the Cap", de su álbum "Trouble Will Find Me" (2013), o "Bloodbuzz Ohio", de "High Violet" (2010) y disfrutó de temas como "Pink Rabbits", "Space Invaders" o "England".

Uno de los momentos destacados se dio cuando Berninger bajó del escenario para cantar entre la audiencia "Day I Die", mientras el personal técnico del evento encauzaba el kilométrico cable de su micrófono y algunos seguidores corrían para tomarse fotos junto al líder de la banda.

A The National aún le quedan casi una veintena de conciertos en ciudades de Estados Unidos y Canadá, siendo la presentación del 18 de agosto en el Madison Square Garden de Nueva York una de las más esperadas, pues contarán con la presencia especial de la cantautora estadounidense Patti Smith.

Dichas actuaciones preceden a la gira europea que emprenderán en septiembre, en la que visitarán ciudades de Alemania, Inglaterra, Portugal, así como el WiZink Center de Madrid el próximo 4 de octubre.

La gira regresará a Norte América en noviembre para actuar frente a las audiencias de distintas ciudades de California y Texas.