Pittsburgh San Francisco ab r h bi ab r h bi Totals 31 2 6 1 Totals 30 1 5 1 McCutchen rf 3 0 1 0 Wade Jr. 1b 4 0 1 0 Marcano ss 4 0 0 0 Ystrzemski cf-rf 2 1 0 0 Joe 1b 4 1 1 1 Davis 3b 1 0 0 0 Suwinski lf 4 0 1 0 Conforto rf 4 0 2 1 Hayes 3b 4 0 0 0 Johnson cf 0 0 0 0 Bae cf 4 0 0 0 Haniger lf 4 0 0 0 Castro 2b 3 1 2 0 Sabol dh 3 0 2 0 Delay c 3 0 1 0 Schmitt 2b-ss 4 0 0 0 Palacios dh 2 0 0 0 Bailey c 4 0 0 0 Crawford ss 2 0 0 0 Slater ph 1 0 0 0 Wisely 2b 1 0 0 0

Pittsburgh 100 010 000 — 2 San Francisco 100 000 000 — 1

E_Haniger (1). DP_Pittsburgh 2, San Francisco 1. LOB_Pittsburgh 4, San Francisco 9. 2B_Wade Jr. (5). HR_Joe (6).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Oviedo 4 1-3 3 1 1 5 5 Moreta W,2-1 1 1 0 0 1 1 Hernandez H,3 1 1-3 0 0 0 1 0 Holderman H,10 1 1-3 1 0 0 0 1 Bednar S,10-11 1 0 0 0 0 2

San Francisco Brebbia 2-3 1 1 1 0 1 Manaea L,2-3 4 4 1 0 0 3 Walker 1 0 0 0 1 0 Alexander 1 1 0 0 0 1 Junis 1 1-3 0 0 0 1 3 Ta.Rogers 1 0 0 0 0 3

Moreta pitched to 2 batters in the 6th, Manaea pitched to 4 batters in the 5th, Walker pitched to 3 batters in the 6th, Alexander pitched to 3 batters in the 7th.

WP_Manaea.

Umpires_Home, Andy Fletcher; First, Erich Bacchus; Second, Laz Diaz; Third, Mike Estabrook.

T_2:44. A_24,166 (41,915).