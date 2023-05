Peritajes concluyen que interventor de banco boliviano se suicidó

LA PAZ, Bolivia (AP) — Los peritajes forenses confirmaron el suicidio del interventor encargado de investigar la quiebra de un banco en Bolivia, según el informe del ministro de Gobierno.

Pero sus conclusiones han sido puestas en duda por la familia del fallecido, que mantiene la tesis de un presunto homicidio motivado por las investigaciones que realizaba.

“Hemos investigado todas las hipótesis y hemos demostrado de manera científica y técnica que la muerte de Carlos Alberto Colodro ha sido un suicidio... Las cámaras muestran el ingreso del señor Colodro al piso 15 completamente solo. Nadie lo acompañó hasta el momento de su deceso”, dijo el miércoles el ministro Carlos Eduardo del Castillo en su informe a la prensa sobre los estudios que concluyeron la víspera.

El gobierno, a través de la Autoridad del Sistema Financiero, ordenó la intervención del Banco Fassil a fines del mes pasado después de que cayera en insolvencia tras un masivo retiro de dinero de sus clientes y designó a Colodro como interventor para investigar al banco. El síndico apareció muerto tras caer el sábado del edificio donde tenia su despacho en la ciudad oriental de Santa Cruz.

La quiebra del banco y la muerte de Colodro despertaron sospechas en medio de un clima de incertidumbre económica y polarización política y de denuncias de corrupción que golpean a la gestión del presidente Luis Arce.

“Queda descartado un asesinato", dijo Del Castillo y aseguró que las pericias grafológicas demostraron que la carta póstuma que dejó Colodro pertenecen al fallecido. En ella Colodro afirmó, sin dar detalles, que estaba bajo una fuerte presión, que no tenía el apoyo que esperaba y se despidió de su familia.

Sin embargo, el abogado de la familia, Jorge Valda, dijo en rueda de prensa que la investigación fue “apresurada y no fue contrastada con los familiares que tampoco fue interrogados para las investigaciones”. La prueba grafológica se hizo con el nombre de un cuaderno y no se pidió a la familia cartas u otros manuscritos para contrastar. “En esa carta se dice que tenia 64 años cuando tenía 63, tampoco menciona a todos los hijos y eso genera dudas. No se muestra la cámara que filmó el momento en que él decide lanzarse voluntariamente al vacío”, cuestionó Valda.

El su informe Del Castillo dijo que se verificaron todas las cámaras y que el cuerpo del fallecido sufrió un impacto violento tras caer a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Uno de las cuestionamientos del abogado es que al cuerpo le faltaba un globo ocular, entre otros detalles que hacen presumir que sufrió golpes previos a la caída.

Según su página web, Fassil ocupaba el quinto lugar entre los bancos comerciales del país. Tenía más de 4.000 empleados y manejó una cartera de créditos de 3.867 millones de dólares. Cuatro exejecutivos están en la cárcel investigados por delitos financieros. No se ha revelado la identidad de los verdaderos propietarios de la entidad.

Tras la quiebra del banco se reveló que había aprobado millonarios créditos a gente que no tenía solvencia económica.

La muerte de Colodro tuvo inmediata repercusión política. El expresidente Evo Morales (2006-2019), jefe del gobernante Movimiento al Socialismo y quien mantiene una fuerte disputa con Arce, reclamó en su cuenta de Twitter “una investigación independiente y transparente”.

Por su parte, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), principal líder de la oposición, dijo en Twitter que la muerte de Colodro “genera muchas dudas y advertencias que deben ser aclaradas”.

El miércoles el gobierno no había nombrado todavía a otro interventor y en varias ciudades los funcionarios del quebrado banco salieron a marchar para exigir el pago de sus salarios adeudados.