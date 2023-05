Budapest, 31 may. El director general deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi, dijo ante la final de la Liga Europa contra el Roma, este miércoles por la noche en Budapest, que será "un partido difícil y complicado" y desconfió de la afirmación del técnico romanista, José Mourinho, que otorgó la condición de favorito al equipo español, al advertir que el luso "es 'perro viejo' en estas lides e intenta quitarse la presión" y trasladársela a los sevillistas.

"Es un día esperado y deseado, estamos con mucha ilusión y ganas. La intención es dar el máximo de cada uno para conseguir la séptima Europa League", declaró a los periodistas en Budapest Monchi, quien respondió sobre esa consideración de Mourinho que no sabe "si Smalling, Dybala o Belotti son niños; esto de los favoritismos no sirve para mucho".

Sobre el lema 'Nadie la quiere como nosotros', lanzado por el club por su condición de hexacampeón de esta competición, el director deportivo del Sevilla señaló que desconoce "si mete miedo o no, pero es algo que es una realidad", que piensan y que les "motiva internamente, nada más", y "no sólo es una frase, es la realidad".

Destacó que su equipo llega "en un buen momento" a su séptima final en esta competición "después de una temporada muy complicada", pues el entrenador, José Luis Mendilibar, "ha sido capaz de convencer al grupo de una idea" y están "defendiéndola a muerte".

Monchi advirtió, no obstante, del Roma de Mourinho y recalcó que "son un equipo que se equivoca poco y que regala poco, hay que ganarles porque no pierden", por lo que subrayó que el Sevilla debe "intentar no cometer muchos errores porque ellos viven de eso".

Reconoció que está "igual de nervioso o más que en otras finales" y aseveró que, "por lo que todo lo que se ha sufrido este año", tienen "más ganas de ganarla", y aseguró que el futuro de Mendilibar "no depende absolutamente nada" del resultado que se dé en Budapest.

El gaditano también se refirió al portero Sergio Rico, actualmente del PSG y formado en la cantera sevillista, y deseó que puedan dedicarle el triunfo después de que sufriera el pasado domingo un grave accidente por el que está ingresado en la UCI de un hospital sevillano, además de a un compañero de la plantilla, el centrocampista serbio Nemanja Gudelj, cuya pareja ha perdido al hijo que esperaban.

"Es un palo tremendo lo de Sergio, porque es uno de los nuestros, ha nacido en nuestra ciudad deportiva. Esperemos que todo vaya bien y ojalá podamos dedicárselo a él y a 'Nema', que también lo está pasando mal. Tenemos muchos motivos para ganar la final y en estos días, por desgracia, se han unido muchos más", resaltó Monchi. EFE

cc/ea