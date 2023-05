Miércoles, 31 de mayo de 2023 (22.00 GMT)

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN

Rusia medita su respuesta al ataque con drones contra Moscú, pero descarta la ley marcial

Moscú/Kiev. Rusia aseguró hoy que no introducirá de momento la ley marcial en el país tras el ataque con drones contra Moscú, mientras estudia medidas de represalia contra Ucrania, cuyos principales socios se han mostrado divididos sobre si el territorio ruso alejado del frente debe ser un objetivo militar en la guerra. "Pensaremos con calma y coherencia sobre cómo lidiar con esto", dijo hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al día siguiente de que la capital rusa sufrió su primer ataque masivo con drones y después de que "halcones" como el jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, o el líder checheno, Ramzán Kadírov, pidieran dureza en la respuesta rusa e incluso la imposición de la ley marcial en el país.

EEUU DEUDA

Demócratas y republicanos incrementan la presión para lograr aprobar la ley sobre la deuda

Washington. Demócratas y republicanos hicieron este miércoles un último llamamiento para lograr los apoyos necesarios para aprobar un proyecto de ley que elevaría el techo de deuda en EE.UU., antes del comienzo esta tarde de su debate en la Cámara de Representantes."La unidad es distinta a la unanimidad", admitió en una conferencia de prensa el líder de la minoría progresista en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, quien recalcó que tanto el presidente, Joe Biden, como su equipo negociador "lo han hecho lo mejor que han podido" a la hora de sellar el pacto alcanzado el fin de semana.

PERÚ CORRUPCIÓN

La Justicia prohíbe salir de Perú a Keiko Fujimori, acusada por lavado de activos

Lima. La Justicia de Perú impuso este miércoles una orden de impedimento de salida del país por 36 meses a la líder de la oposición Keiko Fujimori, su exesposo y otras seis personas colaboradoras con su partido, Fuerza Popular, dentro de la investigación abierta en su contra por el delito de lavado de activos. "El juez Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Nacional, ordena impedimento de salida del país por 36 meses contra Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Mark Vito Villanella y otros, en investigación por lavado de activos", anunció la cuenta de Twitter del Poder Judicial de Perú.

COMUNIDAD POLÍTICA EUROPEA

Borrell inaugura en Moldavia la misión civil de la UE contra la amenaza rusa

Chisinau. El jefe de la diplomacia comunitaria europea, Josep Borrell, inauguró hoy en Moldavia la misión civil de la Unión Europea (UE), que busca ayudar a este país a gestionar las crisis de seguridad y contrarrestar amenazas híbridas en el marco de la actual intervención militar rusa en la vecina Ucrania. "Esto es un claro mensaje de que Moldavia no está sola. Sois nuestro socio estratégico, sois un futuro miembro de la UE", dijo Borrell durante la ceremonia oficial celebrada en la capital moldava. Subrayó que Moldavia y los Veintisiete encaran "los mismos desafíos" -los intentos desestabilizadores de Rusia-, por lo que "hacer a Moldavia más fuerte, también hace más fuerte a la UE".

SUDÁN REBELIÓN

Guterres convoca al Consejo de Seguridad de la ONU para informar de la crisis en Sudán

Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, António Guterres, convocó para este miércoles al Consejo de Seguridad con el fin de informar a los Estados miembros de la "situación dramática" que se vive en Sudán como resultado del conflicto entre el Ejército y los paramilitares."Nos enfrentamos a una situación dramática en Sudán tanto en lo político como en lo humanitario y el secretario general quería compartir algunas reflexiones que tiene con los miembros del Consejo", explicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

IRÁN NUCLEAR

Irán aumentó casi un tercio sus reservas de uranio enriquecido al 60 %, advirtió el OIEA

Viena. Irán aumentó entre mediados de febrero y mediados de mayo en casi un tercio sus reservas de uranio enriquecido con una pureza del 60 %, un nivel cercano al necesario para fabricar bombas atómicas, advirtió este miércoles el OIEA, la agencia nuclear de la ONU. En un informe emitido en Viena, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) precisa que las existencias de ese material en Irán alcanzan ya 114,1 kilos, mientras que el uranio enriquecido hasta el 20 % llega a 470,9 kilos, un 8 % más que en febrero.

ITALIA ESPIONAJE

El Gobierno italiano niega que espíe a periodistas y políticos tras acusaciones de Renzi

Roma. El Gobierno italiano negó este miércoles haber autorizado la interceptación de conversaciones de políticos o periodistas, después de que el ex primer ministro Matteo Renzi (2014-2016) asegurara tener indicios sobre estas prácticas en una entrevista con el diario La Repubblica. "Desde la toma de posesión de este Gobierno, nunca he autorizado, como Autoridad Delegada para la Seguridad de la República, ningún tipo de intervención telefónica a políticos o periodistas", indicó el subsecretario del Consejo de Ministros, Alfredo Mantovano, en un comunicado difundido por la sede de la presidencia, Palazzo Chigi.

TWITTER MUSK

Twitter vale ahora un tercio de lo que pagó Musk, según el fondo de inversión Fidelity

Nueva York. Twitter vale actualmente un tercio de los 44.000 millones de dólares (más de 41.000 millones de euros al cambio actual) que el multimillonario Elon Musk desembolsó el año pasado para hacerse con ella, según una estimación del fondo de inversión Fidelity, una de las firmas que participó en la operación. Fidelity calcula que su participación en Twitter tenía al final de abril un valor de algo más de 6.500 millones de dólares, frente a los 19.700 millones que le atribuía el pasado octubre, cuando Musk completó la adquisición de la compañía.Así, la estimación del fondo -que figura en un documento en el que detalla sus inversiones- daría a Twitter una valoración de unos 15.000 millones de dólares en la actualidad.

ESPACIO OVNIS

La NASA afirma que no hay datos que sugieran conexiones entre ovnis y vida extraterrestre

Washington. Expertos del equipo formado por la NASA para estudiar los Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP, en inglés), conocidos popularmente como ovnis, afirmaron este miércoles que no han encontrado ningún dato que sugiera una conexión directa entre estos y la vida extraterrestre. "En este punto, realmente no tenemos ningún dato explícito que sugiera que hay una conexión entre los UAP y la vida extraterrestre", apuntó en una rueda de prensa David Grinspoon, científico principal del Instituto de Ciencias Planetarias, que forma parte del equipo. EFE

