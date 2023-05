Miércoles, 31 de mayo de 2023 (04.00 GMT)

COREA CONFLICTO

Corea del Norte confirma que su cohete espacial se ha estrellado por un fallo técnico

Seúl. Corea del Norte informó que el cohete espacial que lanzó hoy miércoles con un satélite de reconocimiento a bordo se ha estrellado en el mar Amarillo por un fallo técnico y que volverá a intentar pronto otro lanzamiento de este tipo.El satélite se lanzó en un cohete Chollima-1, un nuevo tipo de proyectil, a las 6.27 hora local (21.27 GMT del martes) desde la estación de lanzamientos espaciales de Sohae (noroeste del país), informó la agencia KCNA.El medio estatal norcoreano indicó que tras la separación de la primera fase del cohete "el encendido del motor de la segunda fue anormal, por lo que perdió propulsión y se estrelló en el mar del Oeste" (nombre que recibe el mar Amarillo en las dos Coreas).

EEUU DEUDA

El acuerdo para elevar el techo de deuda se debatirá mañana en la Cámara Baja de EE.UU.

Washington. El acuerdo entre la Casa Blanca y los republicanos para elevar el techo de deuda superó ayer martes su primer obstáculo legislativo después de que un comité de la Cámara Baja permitiera su debate a partir de mañana en el hemiciclo.El paso, necesario para que la Cámara de Representantes pueda votar sobre el acuerdo, se logró pese a la resistencia de algunos de los miembros más radicales del Partido Republicano, que han criticado el plan por considerar que no logra suficientes recortes del gasto público.El Comité de Reglas de la Cámara Baja acordó por siete votos a favor y seis en contra avanzar con el proceso legislativo.

UCRANIA GUERRA

Moscú sufre el primer ataque masivo de drones, mientras Kiev sigue bombardeada a diario

Moscú/Kiev. La capital rusa fue sometida ayer martes al primer ataque masivo de drones que, si bien no causó víctimas, enfrentó a los moscovitas a la realidad de la guerra. Mientras, en Kiev sus habitantes sufrieron la tercera noche consecutiva de bombardeos con aparatos kamikaze, que causaron al menos un muerto. El Kremlin no dudó en acusar a Ucrania del "ataque terrorista". Ucrania, sin embargo, dijo que el ataque es consecuencia de los “problemas internos” de Rusia y puede haber sido perpetrado por grupos de oposición rusos que buscan derrocar al presidente de Rusia, Vladímir Putin. En Kiev la pasada noche murió al menos una persona y otras once resultaron heridas a consecuencia del tercer ataque en 24 horas contra la capital, en esta ocasión exclusivamente con drones.

COREA CONFLICTO

Tokio y Seúl denuncian que el lanzamiento norcoreano vulnera resoluciones de la ONU

Tokio/Seúl. Corea del Sur y Japón denunciaron hoy miércoles que el lanzamiento norcoreano este miércoles de un cohete espacial con un satélite de reconocimiento a bordo, que se estrelló en el mar Amarillo por un fallo técnico, supone una vulneración de las resoluciones de Naciones Unidas."Este lanzamiento, ya sea de un satélite o de un misil, viola las resoluciones de la ONU y por tanto no podemos aceptarlo", dijo hoy el ministro nipón de Defensa, Yasukazu Hamada, en declaraciones a los medios locales.

IRÁN PROTESTAS

Sin público y abogado silenciado, así se juzga a la periodista que reveló el caso de Amini

Teherán. A puerta cerrada y sin que los abogados pudiesen defender a la acusada. Así fue ayer martes la primera vista del juicio contra la periodista que sacó a la luz el caso de Mahsa Amini, cuya muerte en septiembre provocó fuertes protestas en Irán, denunció su familia. Nilufar Hamedi se sentó hoy en el banquillo de la sala 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán acusada de "colaboración con el Gobierno hostil de Estados Unidos, colusión contra la seguridad nacional y propaganda contra el sistema”, informó en Twitter su marido Mohamed Hosein. Esos cargos podrían conllevar la pena de muerte si fuese condenada, según activistas.

KOSOVO DISTURBIOS

La OTAN reforzará su presencia en Kosovo tras los disturbios en el norte

Belgrado/Pristina. La OTAN anunció ayer martes que reforzará su presencia en Kosovo al día siguiente de los disturbios registrados en el norte de ese país balcánico entre manifestantes serbios y tropas de la fuerza KFOR de la Alianza. "Hemos decidido desplegar 700 soldados más de las Fuerzas de Reserva Operativa para los Balcanes Occidentales", declaró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa en Oslo. Serbia y Kosovo deben dar "pasos concretos para desescalar la situación, abstenerse de llevar a cabo más conductas irresponsables e implicarse en el diálogo facilitado por la Unión Europea, que es el único camino para una paz duradera", agregó.

KOSOVO DISTURBIOS

EE.UU. condena la violencia contra la OTAN en Kosovo y pide rebajar la tensión

Washington. Estados Unidos condenó hoy miércoles los disturbios del lunes en Kosovo, donde resultaron heridos 30 soldados de la OTAN y 50 manifestantes serbios que rechazan la autoridad de los alcaldes de cuatro municipios donde son mayoría."Hacemos un llamamiento a todas las partes a desescalar las tensiones", dijo en un comunicado el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.El diplomático pidió al Gobierno liderado por Albin Kurti permitir que los alcaldes electos realicen sus funciones desde fuera de los edificios oficiales, y retirar a la policía de la zona.

PERIODISTA ASESINATO

Asesinan a tiros a un locutor de radio en Filipinas

Manila, 31 may. El locutor de radio Cresenciano Bunduquin (50 años), murió asesinado la madrugada de hoy miércoles tras ser tiroteado en la ciudad de Calapan, al oeste de Filipinas, según confirmaron a EFE fuentes policiales, en un nuevo caso de violencia contra periodistas.Bundoquin, que presentaba un programa en una emisora en un radio local de la provincia filipina de Mindoro Oriental, crítico con las autoridades locales de su región, fue tiroteado por dos pistoleros en una motocicleta sobre las 04.30 (+8 GMT).

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Destacados creadores alertan que la IA plantea un riesgo de extinción como las pandemias y la guerra nuclear

Nueva York. La inteligencia artificial (IA) plantea un "riesgo de extinción" comparable al de las pandemias o la guerra nuclear, advierte ayer martes en una carta un grupo de más de 300 expertos e investigadores de la industria, entre los que se encuentran el director ejecutivo de Google DeepMind, Demis Hassabis; Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, entre otros. "Mitigar el riesgo de extinción de la IA debería ser una prioridad mundial junto con otros riesgos a escala social, como las pandemias y la guerra nuclear", dice el comunicado de un párrafo publicado por Center for AI Safety, una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco.

EEUU JUSTICIA

La emprendedora estadounidense Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, ingresa en prisión

Washington. La emprendedora estadounidense Elizabeth Holmes, que con su empresa Theranos aseguró falsamente haber desarrollado un sistema revolucionario de análisis de sangre, ingresó este martes en prisión. La otrora estrella de Silicon Valley fue sentenciada el pasado 18 de noviembre a once años y tres meses de prisión por haber defraudado a los inversores de su compañía. El juez Edward Davila le impuso además entonces tres años de libertad vigilada tras el cumplimiento de su condena.

CHILE CONSTITUCIÓN

Comisión de Expertos despacha borrador de nueva Constitución de Chile

Santiago de Chile. El Comité de Expertos encargado de redactar el borrador de la propuesta de Constitución de Chile aprobó ayer martes los últimos capítulos del documento que entregará al Consejo Constitucional electo el pasado 7 de mayo.Los 24 expertos (12 hombres y 12 mujeres designados por el Congreso) concluyeron su labor entre aplausos y cantando el himno chileno, un trabajo que ahora deberá continuar el Consejo Constitucional a partir del 7 de junio, cuando quedará oficialmente instalado.

SURAMÉRICA CUMBRE

Los países sudamericanos crean un grupo de trabajo sobre la integración, pero sin plazos

Brasilia. Los presidentes de los países sudamericanos acordaron este martes establecer un "grupo de contacto" encabezado por los ministros de Exteriores para elaborar una "hoja de ruta" destinada a impulsar la integración de la región. El llamado Consenso de Brasilia, suscrito al final de la reunión de presidentes organizada en la capital brasileña, no establece plazos para los trabajos de los cancilleres, como quería el presidente anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, que había propuesto un plazo de 120 días para elaborar el plan de acción.

CHINA JUSTICIA

China resolvió 464.000 "cibercrímenes" y arrestó a 351 implicados en 2022

Pekín. Las autoridades chinas resolvieron el año pasado 464.000 delitos relacionados con las telecomunicaciones y las redes y detuvieron a 351 personas involucradas, recogen hoy miércoles medios locales."Con medidas y esfuerzos sin precedentes, las fuerzas de seguridad prestaron gran atención al combate de los nuevos tipos de crimen y a la supervisión de la industria", señaló el Departamento de Investigación Criminal del Ministerio chino de Seguridad Pública, citado por el diario oficialista Global Times.

GUATEMALA PRENSA

La Fiscalía de Guatemala pide 40 años de cárcel para el periodista José Rubén Zamora

Ciudad de Guatemala. El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Guatemala pidió este martes ante un tribunal que el periodista José Rubén Zamora Marroquín sea condenado a 40 años de prisión por los supuestos delitos de chantaje, asociación ilícita y lavado de dinero. El periodista, de 67 años, fue el presidente y fundador del matutino El Periódico desde 1996 hasta el pasado 15 de mayo, cuando el medio tuvo que cerrar tras su detención. Zamora Marroquín afirmó este martes que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) no pudo comprobar los cargos contra él durante el juicio.

BRASIL INDÍGENAS

Cámara baja aprueba proyecto que dificulta la demarcación de tierras indígenas en Brasil

Brasilia. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó ayer martes, por mayoría, el texto base de un polémico proyecto de Ley que dificulta la demarcación de tierras indígenas en el país.Con 283 votos a favor y 155 contra, el proyecto pasará ahora al Senado, que de aprobarlo, lo enviará al despacho del presidente Luis Inácio Lula da Silva para que lo sancione o lo vete.El polémico proyecto establece que en adelante sólo sean reconocidas como tierras indígenas aquellas que eran ocupadas por las etnias hasta el 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la nueva Constitución del país.

GUYANA INCENDIO

Aumenta a 20 el número de niños que murieron en el incendio de la escuela de Guyana

San Juan. El Ministerio de Sanidad de Guyana informó ayer martes de que aumentó a 20 el número de niños que murieron en el incendio que consumió la noche del 21 de mayo un dormitorio de la escuela de internado del gobierno, tras la confirmación del fallecimiento de una menor que estaba ingresada en un hospital. Sherena Daniels, de 14 años, falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Público de Georgetown (GPHC) a causa de las lesiones sufridas en el sistema respiratorio como consecuencia de la intoxicación por monóxido de carbono, así como de un ataque al corazón.

EEUU JUSTICIA

Tribunal de Nueva York protege a los Sackler de demandas por adicción a un famoso opiáceo

Nueva York. El Segundo Circuito de Apelaciones del tribunal federal de Nueva York validó hoy un acuerdo para dar protección legal a la familia Sackler, dueños de la farmacéutica Purdue, e impedir que sean demandados por la adicción a los opioides o por sobredosis causadas por el popular opiáceo que la empresa producía con la marca Oxycontin. Dispone además que deberán renunciar a su empresa Purdue Pharma, radicada en Connecticut, que ahora pasará a llamarse Knoa y sus ganancias irán destinadas a luchar contra la crisis de los opioides en EE.UU, crisis que surgió por el uso indebido de analgésicos legales, entre los que destacaba el Oxycontin, un producto de Purdue Pharma altamente adictivo y en el mercado desde 1996.

FORO GASTRONÓMIA

Foro Gastronómico "Alimentarte" cita en Bogotá a chefs de distintas partes del mundo

Bogotá. El X Foro Gastronómico "Alimentarte", que se celebra en Bogotá hasta el miércoles, arrancó este martes con una nutrida agenda que combina clases teóricas, entrevistas y talleres prácticos realizados por más de 25 expertos del sector provenientes de distintas partes del mundo."Impulsar este foro está alienado con nuestra misión que es desarrollar el potencial y económico de la gastronomía", aseguró en la apertura del evento la directora de Masters del Basque Culinary Center, Idoia Calleja. EFE

