LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (31 de mayo)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES ESTADOS UNIDOS -El Departamento de Comercio publica su informe de aperturas de puestos de trabajo, conocido como reporte JOLTS, correspondiente a abril. -La presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, y la gobernadora de la Fed Michelle Bowman participan en un evento económico organizado por el banco central estadounidense. Durante el día también se prevén comentarios de política monetaria de Philip Jefferson, gobernador de la Fed, y de Patrick Harker, presidente de la Reserva Federal de Filadelfia.

BRASIL -La agencia nacional de estadísticas difunde los datos de desempleo en los tres meses a abril.

CHILE -Una agencia gubernamental difunde el volumen de producción de manufacturas del país en abril. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS CHINA- La actividad de las fábricas chinas se contrajo más rápido de lo previsto en mayo, debido al debilitamiento de la demanda, lo que aumenta la presión sobre los dirigentes económicos para que apuntalen una recuperación económica desigual y provocaba el descenso de los mercados financieros asiáticos. El índice oficial de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) del sector manufacturero cayó a su nivel más bajo en cinco meses, 48,8 puntos, informó la Oficina Nacional de Estadísticas, frente a los 49,2 puntos de abril y por debajo de la marca de 50 puntos que separa la expansión de la contracción. El PMI también desbarató las previsiones de un aumento hasta 49,4 puntos. FED- La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, no ve ninguna razón "de peso" para esperar antes de aplicar una nueva subida de las tasas de interés, informó el Financial Times. "Realmente no veo una razón de peso para hacer una pausa", dijo Mester a FT en una entrevista. "Yo vería más bien una razón de peso para subir las tasas y luego aguantar un tiempo hasta que haya menos incertidumbre sobre hacia dónde va la economía". BCE BOJ- El Banco Central Europeo advirtió que la normalización de la política monetaria por parte del Banco de Japón podría poner a prueba la resistencia de los mercados globales de renta fija. El BCE advirtió que, si Japón normaliza su política monetaria, podrían reorientarse las inversiones de los inversores japoneses, que tienen una gran presencia en los mercados financieros mundiales. BCE INFLACIÓN- La caída de la inflación en la zona euro observada en los datos regionales de los dos últimos días ha sido mayor de lo previsto y apunta en la dirección de una continua ralentización del crecimiento de los precios, dijo el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. "Los datos que hemos recibido ayer y hoy son positivos", dijo De Guindos en rueda de prensa. "Claramente el descenso ha sido mayor de lo que estimaban los analistas y creo que es una noticia positiva", señaló. BOJ- Es posible que los bancos centrales mundiales se enfrenten ya a un nuevo entorno económico en el que la inflación y las tasas de interés ya no volverán a los bajos niveles del pasado, afirmó el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda. Aunque se ha culpado a los factores de oferta del actual aumento de la presión inflacionista mundial, los factores de demanda, como las masivas ayudas fiscales y monetarias desplegadas durante la pandemia, también pueden haber influido, dijo Ueda. JAPÓN- La producción de las fábricas japonesas cayó inesperadamente en abril, mostraron datos oficiales, al ralentizarse los pedidos de maquinaria de producción en un contexto de debilitamiento de la demanda mundial, lo que arroja dudas sobre la recuperación de la tercera economía mundial. Hasta ahora, Japón se ha librado del impacto del deterioro de las condiciones económicas mundiales gracias, en parte, a la recuperación de la actividad del sector servicios tras la demorada reapertura del país luego de la pandemia del COVID-19 y a que el banco central mantiene una política monetaria ultralaxa. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES EEUU DEUDA- La legislación negociada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para elevar el techo de la deuda del país de 31,4 billones de dólares y lograr nuevos recortes del gasto federal superó un importante obstáculo, pasando al pleno de la Cámara de Representantes para su debate y votación, que se espera tenga lugar el miércoles. La Comisión de Normas de la Cámara de Representantes votó por 7 a 6 a favor de aprobar las normas que permiten el debate en el pleno. Dos republicanos de la comisión, los representantes Chip Roy y Ralph Norman, se opusieron al proyecto de ley. WALL STREET- Las acciones en Wall Street cerraron mixtas, presionadas por la preocupación sobre legisladores estadounidenses que se oponen a un acuerdo para elevar el techo de deuda, pero apoyadas por un alza de Nvidia que impulsó brevemente al fabricante de chips al raro club de empresas valoradas en 1 billón de dólares. El índice S&P 500 cerró estable, pero se mantuvo cerca de su nivel más alto desde agosto de 2022, justo por encima de los 4.200 puntos. El Promedio Industrial Dow Jones bajó, mientras que el Nasdaq Composite subió. IA- Ejecutivos de alto rango de la industria de la inteligencia artificial (IA), como Sam Altman, presidente ejecutivo de OpenAI, se unieron a expertos y profesores para plantear el "riesgo de extinción por la IA", e instaron a las autoridades a equipararlo al peligro que plantean las pandemias y la guerra nuclear. "Mitigar el riesgo de extinción por la IA debería ser una prioridad mundial, junto a otros riesgos a escala social como las pandemias y la guerra nuclear", escribieron más de 350 firmantes en una carta publicada por el Centro para la Seguridad de la IA (CAIS), una organización sin ánimo de lucro. EEUU ECONOMÍA- La confianza de los consumidores estadounidenses cayó en mayo por la persistente preocupación por las perspectivas económicas, pero aumentaron los hogares que planean comprar vehículos y otros artículos de gran valor en los próximos seis meses, lo que podría apoyar el gasto de los consumidores. Según The Conference Board, el índice de confianza de los consumidores bajó a 102,3 este mes, frente a los 103,7 de abril, que habían sido revisados al alza. Los economistas encuestados por Reuters esperaban una baja a 99. FED- El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, afirmó que, una vez superado el actual shock inflacionario, la economía estadounidense podría mantener las tasas de interés en un "nivel neutral y normal", en lugar de verse abocada a un nivel cercano a cero en cada desaceleración. "Mi esperanza es que cuando todo esto haya pasado podamos tener las tasas en un nivel neutral, normal, durante un buen tiempo", dijo Barkin en una entrevista con la National Association for Business Economics. SUDAMÉRICA- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó a los países de Sudamérica a unirse en pos del desarrollo, en una cumbre de gobernantes de la región en la que surgieron rápidamente puntos de vista divergentes sobre Venezuela. Lula instó a los 12 países de Sudamérica a superar las diferencias ideológicas que han dividido a la región y aunar esfuerzos hacia una mayor integración económica, cultural y social. BRASIL ARGENTINA- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que está comprometido a tratar de ayudar a Argentina a salir de la crisis económica en la que se encuentra. "Tengo mucha voluntad y disposición para tratar de hacer todos los esfuerzos posibles para tratar de ayudar a Argentina a salir de la situación en la que está", dijo en una cumbre de líderes de países sudamericanos en Brasilia. (REUTERS BMV)