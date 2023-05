Arizona 5, Colorado 1

Colorado Arizona ab r h bi ab r h bi Totals 34 1 8 1 Totals 28 5 6 5 Profar lf 4 0 0 0 Marte 2b 4 1 1 1 Grichuk dh 4 0 1 0 Rivera 3b 4 0 1 0 McMahon 3b 3 0 1 0 Gurriel Jr. lf 4 0 0 0 Díaz c 3 0 0 0 Walker 1b 2 1 0 0 Bryant rf 4 0 1 0 Longoria dh 4 1 1 2 H.Castro 2b 4 0 1 0 Carroll cf 2 2 1 1 Jones 1b 4 1 1 1 Ahmed ss 3 0 0 0 Doyle cf 4 0 0 0 Moreno c 2 0 0 1 Tovar ss 4 0 3 0 McCarthy rf 3 0 2 0

Colorado 000 000 001 — 1 Arizona 300 101 00x — 5

DP_Colorado 1, Arizona 1. LOB_Colorado 9, Arizona 3. 2B_Tovar 2 (15), H.Castro (7), Grichuk (10). HR_Jones (1), Marte (8), Longoria (7), Carroll (9). SB_McCarthy 2 (7), Carroll 2 (16). SF_Moreno (4).

IP H R ER BB SO

Colorado Freeland L,4-6 5 2-3 6 5 5 3 1 Bard 1 1-3 0 0 0 0 0 Calvo 1 0 0 0 0 0

Arizona Gallen W,7-2 6 5 0 0 2 7 McGough 2 1 0 0 1 4 Ginkel 1 2 1 1 0 1

Umpires_Home, John Tumpane; First, Ryan Blakney; Second, Marvin Hudson; Third, Hunter Wendelstedt.

T_2:27. A_11,146 (48,359).