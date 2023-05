Un segundo tribunal nipón declara inconstitucional el rechazo al matrimonio homosexual

Tokio, 30 may. Un tribunal nipón dictaminó hoy que la postura del Gobierno japonés de no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional, en la segunda sentencia de este tipo en el país, donde no obstante ha habido otras decisiones contrarias de instancias similares.

La sentencia del Tribunal del Distrito de Nagoya es la cuarta de una serie de resoluciones que reflejan las divergencias entre los jueces nipones a la hora de interpretar la Constitución japonesa, que garantiza la libertad de matrimonio y al mismo tiempo establece que estos enlaces pueden basarse "únicamente en el consentimiento mutuo de ambos sexos".

La decisión de hoy se basa en una demanda presentada por una pareja compuesta por dos hombres en 2019 después de que su petición para registrarse como matrimonio fuera rechazada, y que alegó que ningún punto de la Constitución prohíbe explícitamente los enlaces homosexuales, entre otros argumentos.

La sentencia del Tribunal de Nagoya dictamina que el no reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo vulnera los principios constitucionales de igualdad ante la ley, dignidad individual e igualdad entre ambos sexos.

Esta instancia, no obstante, rechazó la reclamación de los demandantes de ser compensados con un millón de yenes cada uno (unos 6.500 euros) por la vulneración de sus derechos en el marco legal actual.

En marzo de 2021, otro tribunal regional, el de Sapporo, declaró inconstitucional la postura del Gobierno de no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la primera decisión de este tipo en el país.

Sin embargo, dos decisiones posteriores emitidas el año pasado por los tribunales de Osaka y Tokio señalaron que el sistema legal actual, que no permite ese tipo de enlaces, sí tiene encaje en la Carta Magna nipona.

Japón es el único país del G7 que no cuenta con un marco legal que reconozca a las parejas del mismo sexo, aunque cada vez son más los gobiernos regionales y locales que permiten el registro de uniones civiles de este tipo, lo que conlleva ciertos derechos.

Pese a que las encuestas muestran un respaldo popular ampliamente mayoritario a la legalización de los matrimonios homosexuales, el conservador Partido Liberal Democrático que lidera Fumio Kishida es reacio a promover reformas en esa dirección.

El Gobierno de Kishida lleva de hecho meses tratando de sacar adelante una ley contra la discriminación de las personas LGTBI, aunque la oposición de los sectores más conservadores del partido ha retrasado el proyecto y rebajado sensiblemente su contenido. EFE

ahg/mra/jgb