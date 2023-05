Svetlana Tijanóvskaya: La guerra (de Ucrania) no terminará hasta que Bielorrusa sea libre

Praga, 30 may. Svetlana Tijanóvskaya, la líder en el exilio de la oposición bielorrusa, ha dicho hoy en Bratislava que la guerra en Ucrania no terminará hasta que el pueblo bielorruso no logre derrocar el régimen de Aleksandr Lukashenko.

"La guerra no termina hasta que Bielorrusa sea libre", afirmó la profesora de inglés y política en uno de los paneles de la conferencia Globsec, que se clausura mañana en la capital eslovaca.

La activista ha querido vincular el proceso de liberación de Ucrania, invadida en febrero de 2022 por el ejército ruso, con el desenlace democrático en Bielorrusia, país al que amenaza -según ella- una pérdida de soberanía.

"El problema es la amenaza a la independencia, ya que vemos indicios de una creciente ocupación híbrida, y que Lukashenko está vendiendo nuestra Bielorrusia al Kremlin", ha asegurado.

Lukashenko anunció el jueves pasado el comienzo del traslado de armas nucleares tácticas rusas al territorio de su país, vecino de Ucrania, armas que estarán bajo el control de Moscú.

El gabinete de transición que lidera la activista es un intento de "institucionalizar" su papel para que todos los países y agentes externos colaboren con ellos y "no con el régimen que tiraniza".

Sobre la situación actual en Bielorrusia, la activista denunció que "es de tiranía total".

"Se vive en un miedo constante, ya que puedes ser detenido sin razón, por donar 20 euros al Ejército de Ucrania, por vestir los calcetines del color equivocado, por cantar una canción bielorrusa o ucraniana", lamentó la exiliada.

A pesar de esa presión, la activista ve que el pueblo bielorruso está preparado "para usar el momento o la oportunidad en cuanto aparezca".

Tijanóvskaya fue candidata presidencial en los comicios de 2020, que fueron considerados un fraude por la oposición, después de que la activista sólo recibiera un 9,9% de los votos, según los datos oficiales, algo que desencadenó protestas multitudinarias.

"El pueblo bielorruso está preparado para luchar, para deshacerse del régimen, pero no puede hacerlo solo, necesita apoyo del mundo democrático", apostilló. EFE

