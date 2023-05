Rusia dice que drones causan leves daños en edificios en Moscú y culpa a Ucrania

Los sistemas antiaéreos ucranianos interceptan un dron Shahed en pleno vuelo durante un ataque ruso sobre la capital, Kiev, el 30 de mayo de 2023. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

KIEV, Ucrania (AP) — Un inusual ataque con drones despertó a Moscú a primeras horas del martes, causando apenas ligeros daños pero obligando a evacuar edificios residenciales que recibieron impactos en la capital rusa por primera vez durante la guerra contra Ucrania. El Kremlin, mientras tanto, continuó con su incesante bombardeo sobre Kiev con una tercera oleada de ataques contra la capital ucraniana en 24 horas.

El Ministerio de Defensa comunicó que cinco drones fueron derribados y que se bloquearon los sistemas de otros tres, causando que se salieran de su trayectoria. El mandatario Vladímir Putin señaló que se trató de un acto “terrorista” por parte de Kiev.

Si bien el incidente causó apenas “daños insignificantes” en varios edificios, según el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, llevó a la población civil en la capital rusa a experimentar la guerra. Dos personas recibieron atención médica por heridas no especificadas, pero no tuvieron que ser hospitalizadas, apuntó el alcalde en Telegram, añadiendo que los residentes de los dos edificios dañados en el ataque fueron evacuados.

Andrei Vorobyov, gobernador de la región de Moscú, señaló que varios drones “fueron derribados cuando se acercaban a Moscú”.

Las autoridades ucranianas no comentaron directamente sobre el ataque, que sería una de sus incursiones más profundas y osadas en el país vecino desde el inicio de la invasión rusa hace más de 15 meses.

Putin dijo que las defensas antiaéreas de Moscú “trabajaron de forma satisfactoria”, pero añadió que era “claro lo que tenemos que hacer para cubrir los huecos” en el sistema.

“El régimen de Kiev... intenta intimidar a Rusia, a los ciudadanos rusos y ataca edificios civiles”, dijo durante un evento público. “Desde luego, es un claro indicio de actividad terrorista”.

Putin acusó que Ucrania lanzó los ataques del martes en respuesta a la ofensiva rusa dirigida a las instalaciones de inteligencia militar de Ucrania en Kiev durante el fin de semana. Pero Andrii Cherniak, el representante de inteligencia de Ucrania, aseveró que las fuerzas del Kremlin no lograron impactar el edificio debido a que sus misiles fueron derribados.

Cuestionado por The Associated Press sobre si el Kremlin está preocupado de que la invasión de Ucrania pueda estar poniendo en peligro a la población civil rusa, el portavoz de Putin Dmitry Peskov se limitó a decir que los ataques contra el país refuerzan la necesidad de seguir con lo que el Kremlin llama la “operación militar especial”.

Tatiana Stanovaya, una analista política rusa que forma parte del Carnegie Endowment, apuntó que la política del Kremlin es restar importancia a los ataques, reflejando las creencias que Putin ha expresado en más de una ocasión de que el pueblo ruso debe ser lo suficientemente paciente para “entenderlo todo y resistir todo”.

Los residentes en Moscú reportaron explosiones antes del amanecer. Se vio a la policía trabajando en el sitio donde se estrelló uno de los drones, en el suroeste de la capital. Se acordonó una zona próxima a un edificio residencial y los agentes colocaron los restos del dron en una caja de cartón antes de llevárselos.

En otro lugar, las ventanas de los apartamentos quedaron destrozadas y había marcas de quemaduras en la fachada del inmueble.

Fue el segundo ataque reportado contra Moscú desde el 3 de mayo, cuando las autoridades dijeron que dos drones atacaron el Kremlin en lo que calificaron como un intento de acabar con la vida de Putin. Ucrania negó ser responsable de dicho ataque.

La semana pasada, la región rusa de Belgorod fue objetivo de una de las incursiones transfronterizas de mayor magnitud desde el inicio de la guerra, la cual se atribuyeron dos grupos paramilitares que apoyan a Ucrania. El gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, dijo que un hombre perdió la vida y otros dos resultaron gravemente heridos el martes por ataques de artillería ucraniana contra un edificio que albergaba temporalmente a residentes desplazados de la región.

Funcionarios en la ciudad de Krasnodar, en el sur de Rusia y cerca de la anexada Crimea, dijeron que dos drones impactaron el lugar el viernes, provocando daños en edificios residenciales.

Los drones ucranianos se habrían adentrado en territorio ruso en varias ocasiones. En diciembre, Rusia anunció el derribo de drones en aeródromos en las provincias de Saratov y Ryazan, en el oeste del país.

Aunque no fueron capaces de confirmar que Kiev hubiera lanzado los drones contra Moscú, analistas militares ucranianos señalaron que el ataque pudo haber involucrado drones UJ-22, los cuales se fabrican en Ucrania y tienen un alcance máximo de unos 1.000 kilómetros (620 millas).

Oleh Zhdanov, uno de los analistas, señaló que algunos UJ-22 son capaces de llegar a “Moscú y más lejos”, aunque recalcó que pueden volar apenas la mitad y portar la mitad de cargas explosivas que los drones Shahed de fabricación iraní que utiliza Rusia durante la guerra.

A pesar de ello, Zhdanov dijo a la AP que se “desmitificó” la invulnerabilidad de la capital rusa.

Desde febrero, cuando un UJ-22 se estrelló a 100 kilómetros (60 millas) de Moscú, los drones ucranianos se han aproximado a la capital rusa en repetidas ocasiones.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el martes que Estados Unidos sigue recolectando información sobre el ataque con drones, pero reiteró que “como tema general”, el gobierno federal no está a favor de que Ucrania utilice armas estadounidenses en territorio ruso.

“No apoyamos el uso de equipo de fabricación estadounidense para ataques dentro de Rusia”, puntualizó. “Hemos sido muy claros al respecto, y lo seguiremos siendo. Y hemos sido muy claros no sólo públicamente, sino también en privado con los ucranianos”.

Se negó a comentar si funcionarios del gobierno han dialogado con sus homólogos ucranianos sobre el incidente en Moscú.

Jean-Pierre también resaltó que Rusia lanzó el martes su 17ma ronda de ataques aéreos contra Kiev en lo que va del mes, y destacó que “Rusia comenzó con esta agresión no provocada, esta guerra no provocada contra Ucrania”.

Un funcionario estadounidense de Defensa dijo que los ataques con drones no afectarían los paquetes de asistencia militar que Estados Unidos envía a Ucrania y que incluyen munición para drones. El funcionario añadió que Estados Unidos se ha comprometido a ayudar a Ucrania en sus esfuerzos para defender al país y Ucrania se ha comprometido a no usar los sistemas dentro de Rusia, por lo que posiblemente no habría cambios en la ayuda. El funcionario habló bajo condición de anonimato a fin de discutir temas delicados.

Funcionarios ucranianos señalaron que el ataque a primeras horas del martes contra Kiev cobró la vida de una persona, dejó heridas a otras 11 y nuevamente obligó a la población a dirigirse a refugios.

Al menos 20 drones explosivos Shahed fueron destruidos por las fuerzas de defensa en el espacio aéreo de Kiev en el más reciente ataque. En total, Ucrania derribó 29 de los 31 drones lanzados contra el país, agregó más tarde la fuerza aérea.

Antes del amanecer, el zumbido de los drones pudo escucharse sobre la ciudad, seguido de fuertes explosiones a medida que eran derribados por los sistemas antiaéreos.

La enorme destrucción en Kiev contrasta con las imágenes que se vieron en Moscú. En la capital ucraniana, vehículos incendiados, vidrios y escombros quedaron esparcidos en la calle afuera de un edificio en donde los apartamentos quedaron destruidos; en Moscú, apenas unas cuantas ventanas rotas y quemaduras superficiales en la fachada eran evidentes, y se llevaron a cabo reparaciones rápidamente en los inmuebles afectados.

Una mujer murió en el distrito capitalino de Holosiiv luego de “salir al balcón para ver cómo se derribaba a los drones”, explicó el alcalde, Vitali Klitschko, en Telegram.

Un rascacielos se incendió en el mismo distrito tras ser golpeado por los restos de los drones derribados o de los misiles que los interceptaron. Los dos pisos superiores del inmueble quedaron destruidos y se temía que hubiera personas bajo los escombros, según el gobierno militar de la ciudad. Más de 20 personas fueron evacuadas.

Valeriya Oreshko, una residente, contó a The Associated Press después que, aunque el peligro inmediato había pasado, los ataques tenían a la población en vilo.

“Estás contenta de estar viva pero piensas en lo que vendrá después", afirmó Oreshko, de 39 años.

Otra residente, Oksana, que se identificó solo con su nombre, dijo que todo el edificio tembló cuando fue alcanzado.

“Vayan a los refugios porque no se sabe dónde volarán (los drones)", aconsejó.

___

Kozlowska informó desde Tallin, Estonia. Los periodistas de The Associated Press Vasilisa Stepanenko en Kiev, Ucrania; David Rising en Bangkok; Tara Copp, en Washington; y Yuras Karmanau en Tallin, Estonia, contribuyeron a este despacho.

Un agente de policía camina por un estacionamiento con autos dañados, frente a un edificio de varias plantas, luego de un ataque ruso sobre Kiev, en Ucrania, el 30 de mayo de 2023. (AP Foto/Roman Hrytsyna)

El sistema de defensa antiaéreo ucraniano intercepta un dron Shahed en pleno vuelo en el tercer ataque aéreo ruso sobre Kiev en 24 horas, el 30 de mayo de 2023. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Agentes de policía ayudan a un hombre herido a salir de un edificio residencial y dirigirse a una ambulancia durante una ola de bombardeos en Kiev, Ucrania, el 30 de mayo de 2023. (AP Foto/Alex Babenko)