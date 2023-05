El valor en bolsa de Nvidia se acerca al billón de dólares

FOTO DE ARCHIVO. El logo de la compañía tecnológica Nvidia en su sede en Santa Clara, California, EEUU. 11 de febrero de 2015. REUTERS/Robert Galbraith

(Reuters) - Nvidia Corp se encaminaba el martes a superar por primera vez el billón de dólares de capitalización bursátil, lo que la convertiría en la primera fabricante de chips estadounidense en unirse al club del billón de dólares.

Las acciones de la empresa subían un 3,5%, hasta 402,91 dólares, en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense.

Meta -la antigua Facebook-, valorada en unos 670.000 millones de dólares hasta el cierre de la jornada anterior, alcanzó el hito del billón de dólares de capitalización bursátil en 2021, mientras que Apple Inc, Alphabet Inc -matriz de Google-, Microsoft Corp y Amazon.com Inc son las otras empresas estadounidenses que forman parte del club.

La inteligencia artificial (IA) cobró protagonismo después de que Nvidia sorprendiera a los inversores con una previsión de ingresos la semana pasada que superó las expectativas de los analistas en más de un 50%.

Analistas de Wall Street calificaron las previsiones de Nvidia de "insondables" y "cosmológicas" y elevaron en masa sus precios objetivo. El precio objetivo más alto valoraba la empresa en unos 1,6 billones de dólares, a la par que Alphabet, la matriz de Google.

Las acciones de Nvidia subieron cerca de un 25% la semana pasada, lo que desencadenó un repunte de los valores relacionados con la IA e impulsó a otros fabricantes de chips, contribuyendo a que el índice Philadelphia SE Semiconductor cerrara el viernes en su nivel más alto en más de un año.

El rápido éxito de ChatGPT, propiedad de OpenAI, ha impulsado a gigantes tecnológicos como Alphabet y Microsoft a sacar el máximo partido de la IA generativa, capaz de entablar conversaciones similares a las humanas y elaborar desde chistes hasta poesía.

(Información de Medha Singh y Akash Sriram en Bengaluru; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)