Arranca cata en busca de los mejores cafés de Panamá, que produce el más caro del mundo

Ciudad de Panamá, 30 may. Jueces de Asia, Europa y América comenzaron este martes a buscar los mejores cafés de Panamá, que produce el afamado geisha, la variedad más cara del mundo, en la XXVII Cata Internacional del Best of Panama (BOP).

Jueces y catadores procedentes de Australia, China, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Bulgaria, Estados Unidos, Hong Kong, Grecia, Indonesia, Kuwait, Francia, Dubai y Tailandia elegirán de entre 72 lotes los mejores granos de las categorías geisha lavado, geisha natural y varietales.

Los lotes ganadores participarán el próximo 2 de agosto en la subasta electrónica BOP, en la que en 2021 se impuso el precio más alto jamás pagado por una libre de café: 2.568 dólares por la variedad geisha en proceso natural del lote Nuguo Fermented de Café Gallardo, comprado por la empresa japonesa Saza Coffee Holding.

El japonés Suzuki Taroh, de Saza Coffee Holding, se encuentra nuevamente en Panamá participando en la cata internacional para enamorarse de otro lote de café panameño, como afirmó en una declaración pública.

"Regresé a Panamá para enamorarme de otro lote de café, porque el café de Panamá es de alta calidad, tiene maravillosas características, más cuerpo y rico sabor en todas sus variedades. Son cafés muy deliciosos, con tasas muy limpias, mucha dulzura y mucho aroma, creo que cuando lo cosechan está bien maduro", afirmó Suzuki.

Los jueces evalúan en cada taza atributos como acidez, cuerpo, sabor y balance de cada lote.

La industria cafetera de Panamá es marginal, pero el país se ha especializado en producir cafés especiales como el geisha, que se comercializa con precios récords especialmente en Asia y Europa. EFE

