83-76. El Joventut fulmina al Baskonia y se mete en semifinales de la Liga Endesa

Badalona (Barcelona), 30 may. El Joventut no desaprovechó la ocasión y dio la campanada al ganarle también (83-76) al Cazoo Baskonia el segundo partido del play off de la Liga Endesa, por lo que jugará por segundo año consecutivo las semifinales, en este caso ante el ganador de la eliminatoria que enfrenta al Real Madrid y al Dreamland Gran Canaria.

El Olímpic, una olla a presión con casi 7.000 aficionados, volvió a ser la tumba del equipo de Joan Peñarroya, segundo de la Liga regular, después de que los vitorianos ya quedaran fuera de la Copa en este mismo escenario en febrero también contra el Joventut y en cuartos de final.

Como sucediera en febrero, la Penya fue superior, sobre todo en el segundo tiempo, con un Kyle Guy que volvió a brillar con 22 puntos, y tuvo en Guillem Vives (15 puntos) a un fiel escudero que supo desatascar a su equipo en ataque con su acierto en el triple.

Los 15 rebotes ofensivos capturados por los verdinegros fueron otra de las claves de un triunfo inesperado que vuelve a poner al equipo de Carles Duran entre los cuatro mejores de la ACB.El lanzamiento de tres fue el principal argumento ofensivo de ambos equipos con un 7 de 15 del Joventut y un 7 de 16 del Baskonia en unos primeros veinte minutos jugados con mucho ritmo por parte de ambos contendientes.

Kyle Guy (3 de 4) y Guillem Vives (2 de 2) fueron los más acertados por los locales mientras que Markus Howard (3 de 5) lo fue para los vitorianos, que tuvieron el estadounidense (13 puntos) y en Rokas Giedraitis (9 puntos) a sus mejores jugadores. El lituano, además, dejó en cero puntos a Joel Parra en la primera parte.

Cuatro triples pusieron arriba al Joventut en el arranque del partido (16-11, min. 8) ante un Baskonia falto de defensa en el perímetro y sin apenas incidencia en el juego interior. Howard cortó el buen arranque verdinegro para apretar el marcador al final del cuarto (21-19).

Aparecieron los pívots en ataque por ambos equipos en el inicio del segundo cuarto con Ante Tomic anotando su primera canasta y Kotsar dándole la réplica desde el tiro libre, pero los jugadores interiores fueron comparsas ante el ritmo alto de juego de ambos equipos.

Dos triples de Sedekerskis y Howard pusieron de nuevo por delante al Baskonia (26-28, min. 13), pero el Joventut empezó a diversificar su juego de ataque, buscando a Birgander cerca del aro y superando el dominicano Andrés Feliz a sus defensores en el uno contra uno a canasta.

El Baskonia no encontraba su lugar en la pista y el Joventut retomaba el mando en el marcador de la mano de Guillem Vives para irse al descanso por delante en el luminoso (46-40) después de una antideportiva de Díez sobre el base verdinegro.

Desapareció el acierto en los triples en el tercer cuarto y los pívots recobraron el protagonismo en ambos equipos. Kotsar puso de nuevo al Baskonia arriba (46-47, min. 23), pero el Joventut reaccionó de la mano de Guy y Vives para poner una nueva ventaja en el luminoso (62-54, min. 27).

Joan Peñarroya tuvo que enviar al banquillo a Markus Howard a 2'28" debido a su cuarta falta personal tras ser incapaz de parar a Kyle Guy, por el que rotaron en su defensa hasta tres jugadores baskonistas sin poder frenarlo.

Sin el estadounidense en pista, el Baskonia fue cediendo terreno a los verdinegros. Tomic anotaba y asistía, y Kyle Guy anotaba un espectacular triple sobre la bocina del final del tercer cuarto que levantó de su silla a todos los aficionados (71-62).

El Joventut alargó la diferencia hasta los 15 puntos (77-62, min. 33) con los puntos de Feliz y Tomic con un Baskonia incapaz de reaccionar. Lo hizo cuando aún quedaba tiempo para cambiar el signo del partido con un triple de Matt Costello (77-67, min. 35).

Le entraron los nervios a los verdinegros, que se pasaron cuatro minutos sin anotar, pero el Baskonia no supo aprovecharlo. Una canasta de Brodziansky a 2'34" del final dio aire al Joventut y a los vitorianos les entraron las prisas.

Lo apostó todo al triple y lo perdió todo con esa baza. El 4 de 16 en los triples en el segundo cuarto y los rebotes ofensivos de Parra y Tomic en los ataques finales acabaron dando una merecida victoria a los de Badalona.

Ficha técnica:

83. Joventut Badalona (21+25+25+12): Vives (15), Guy (22), Parra (3), Brodziansky (13), Tomic (6) -equipo inicial-, Ventura (-), Feliz (13), Birgander (4), Kraag (3) y Ellenson (2).

76. Cazoo Baskonia (19+21+22+14): Thompson (15), Marinkovic (3), Giedraitis (14), Costello (5), Kotsar (12) -equipo inicial-, Howard (16), Heidegger (5), Díez (3) y Sedekerskis (3).

Árbitros: Hierrezuelo, Aliaga y Manuel. Eliminaron por cinco personales a Markus Howard (min. 37)

Incidencias: segundo partido de los cuartos de final del play off por el título de la Liga Endesa disputado en el Palau Olímpic de Badalona ante 6.917 espectadores. EFE

1010622

adc/asc

(FOTO)